A Ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, é uma das presenças confirmadas na edição de 2018 do Dia do Empresário Madeirense, que se realiza a 21 de Maio, no Centro de Congressos da Madeira.

A sessão terá início pelas 14 horas, com as intervenções da Presidente da Direcção da ACIF-CCIM, Cristina Pedra Costa, e do Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Como habitual, serão homenageados vários empresários, entre os quais: José Barreto, na área da hotelaria, Alberto Caires, do grupo Alberto Oculista, e António Pestana, um empresário do Reino.

O programa prossegue com um painel de debates, intitulado ‘A Economia Sem Fronteiras’.

À noite haverá jantar de gala, para 450 pessoas, no Pestana Casino Park, durante o qual decorrerá a intervenção de Ana Paula Vitorino.

Rui Teixeira, do Millennium BCP, Rosa Areias, da PwC, Mário Ferreira, da Douro Azul, e a estilista Fátima Lopes são os oradores convidados para a edição deste ano. E.F.