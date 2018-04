Enfermeiros TSD promovem rastreios gratuitos em São João Latrão

A secção regional dos Trabalhadores Social-Democratas dos enfermeiros promovem rastreios gratuitos hoje, dia, 7 de Abril, entre as 10h e as 13h, no Sítio de São João Latrão, em São Gonçalo. Os rastreios englobam a avaliação de tensão arterial, da glicémia, do peso e do IMC (Índice de Massa Corporal).

O objectivo desta iniciativa é monitorizar os indicadores de saúde da população, referenciar os utentes para o Centro de Saúde da área se necessário e, ainda, promover acções de esclarecimento.

“Para cada utente será realizada uma acção de esclarecimento sobre promoção de saúde e prevenção de doença”, explicou a presidente da secção regional dos TSD Enfermeiros. Tânia Costa alerta que a Literacia Para a Saúde é essencial para capacitar as pessoas no que respeita à autogestão da saúde, prevenindo eventuais doenças e complicações.

“Desta forma as pessoas conseguem perceber quais os recursos existentes para a sua condição para que possam fazer a escolha acertada de acordo com o seu caso clínico”, explicou, continuando: “No fundo as pessoas irão saber se terão que recorrer aos centros de saúde, ao médico ou enfermeiro de família e, em última linha, aos cuidados hospitalares.”

A iniciativa decorre no âmbito do Dia Mundial da Saúde, prevendo-se acções semelhantes em outras freguesias do Funchal e em outros concelhos da Região.