Na semana em que se debate a Igualdade de Género, acha que é importante abordar as pessoas com orientação sexual ‘diferente’ e não apenas homens e mulheres? A igualdade de género é uma questão de direitos humanos e de justiça social. É fundamental que a sociedade reconheça a necessidade de homens e mulheres gozarem das mesmas oportunidades, direitos e obrigações em todas as áreas.

Falamos muito em igualdade de género masculino e feminino. Onde entra neste quadro aqueles que ‘fogem da norma’: os homossexuais, os bissexuais, os transgénero...? A luta pela igualdade de género é uma luta que apoiamos em todos os sentidos. Ao haver uma igualdade maior entre os géneros passa a haver um esbatimento entre os mesmos e aí a orientação sexual deixa de ter a importância que lhe é dada pela nossa sociedade ainda tão machista.

Assim, como a identidade de género ainda tão focada no binarismo de género, também perderá a importância que ainda tem. Porque cada vez mais começamos a nos perguntar, o que é ser homem, o que é ser mulher? O aparecimento cada vez maior de indivíduos não binários nos faz estar em constante aprendizagem em relação a estas questões do género. Acreditamos será o grande desafio da humanidade.

Este é um tema que conhece bem de perto. Como reagiu quando o seu filho lhe ‘confessou’ a sua orientação sexual? A dúvida sobre a orientação sexual do meu filho já me tinha surgido algumas vezes durante a sua adolescência, mas, achei egoistamente que seria melhor não lhe perguntar. Até que um dia, a dúvida foi forte de demais - e ele próprio fomentou para que a questão fosse feita -, estávamos os dois na sala e perguntei-lhe olhos nos olhos se ele era gay. Prontamente respondeu-me que ‘sim’ e perguntou-me se havia algum problema. Disse-lhe que não, mas havia.

Chorei durante uma semana, a fazer o luto das expectativas que eu própria tinha criado para aquele filho. Depois, parei e perguntei a mim própria do que estava a chorar, se o filho de quem eu tinha tanto orgulho era o mesmo, somente o seu caminho para a felicidade seria outro. Depois falei com o pai, com o irmão, com a família mais chegada - e aqui incluo os meus amigos de todas as horas -, e a reacção foi a melhor possível, sem uma ponta de discriminação e uma aceitação total. Depois conhecemos o seu companheiro e como não gostar de quem põe um sorriso tão feliz na cara do meu filho?

Estão juntos há 9 anos e posso afirmar que a família ganhou mais um sobrinho, um primo, um irmão e nós mais um filho.

Como chegou à AMPLOS (Associação de Mães e Pais Pela Liberdade de Orientação Sexual e Identidade de Género)? Eu chego à AMPLOS já com o meu caminho meio feito, mas com uma necessidade, para além de conhecer outros pais, de saber como lidar com os outros. Aqueles que encontramos no supermercado, e nos perguntam pelos nossos filhos e eu não podia, nem queria, esconder um filho só pela sua orientação sexual. Assim, mandei um ‘e-mail’, que prontamente foi respondido e fui a um encontro de pais, fez agora em Outubro, 8 anos. E foi nesses encontros que fui aprendendo a lidar com os outros, e honestamente, a acabar com alguns medos que ainda existiam. E ao fim deste tempo consigo falar dos meus filhos sem diferenças com o mesmo orgulho e sempre com um sorriso, olhando nos olhos de quem pergunta.

Há muito preconceito ainda, mesmo nas próprias famílias? Infelizmente, sim. A família que devia ser o porto seguro para todos os seus membros é, muitas vezes, quem mais discrimina. O medo dos outros, do que os outros possam dizer, ainda faz com que muitas famílias não aceitem e vivam com vergonha. Também existe muito sentimento de culpa, ‘onde eu errei?’ ‘que fiz eu para merecer isto?’. Claro que os tempos estão em mudança e felizmente há cada vez mais famílias que aceitam a orientação sexual ou identidade de género, fazendo o seu caminho, levando o seu tempo, mas chegando à aceitação total dos seus filhos.

Nestes casos os filhos sofrem muito, sobretudo os que se vêem forçados a esconder ou a não poder assumir as suas escolhas. E os pais, qual o papel deles nestas situações? O papel dos pais é fundamental. Os jovens quando fazem a sua ‘saída do armário’ é um acto de coragem. Eles próprios já fizeram o seu caminho interior e existe toda uma necessidade de ser aceite por quem lhes é mais importante. E ao fazerem essa revelação existe sempre um medo de estarem a desiludir os pais. Muitas famílias optam pelo silêncio, como se o não falar do assunto, ele deixasse de existir. E este silêncio mina por dentro as famílias e o peso do segredo que todos têm de carregar destrói as famílias e em casos extremos leva ao suicídio dos jovens LGBT.

Quando existe uma aceitação da parte dos pais - mesmo tendo o seu tempo para a sua própria “saída do armário” -, há todo um crescimento e um estreitar de afectos nessa família que fortalece o jovem, fazendo dele uma pessoa mais confiante e mais feliz.

Esteve cá há pouco tempo. A curta experiência na Madeira foi suficiente para poder ter uma ideia relativamente à mentalidade? Acha que já há maior aceitação quanto a escolha da orientação sexual? Primeiro quero deixar bem claro que quando se fala de orientação sexual ou identidade género não se trata de uma escolha. Orientação sexual é quem nós gostamos - e ninguém escolhe de quem gosta - e identidade de género é quem somos, a nossa identidade.

Eu não tinha nenhuma ideia de como seriam as coisas na Madeira relativas a estas questões e no pouco tempo que aí estive e pelo que pude conversar com algumas pessoas apercebi-me que ainda existe muito preconceito e estas questões ainda são tabus. O tal medo dos outros, de que falei há pouco, está muito, mas muito presente. Ainda falta fazer muito para que as mentalidades se possam abrir, mas fiquei muito contente com apoio que senti da Câmara Municipal do Funchal, pois esses apoios são sempre muito importantes para que se possa avançar com actividades dinamizadoras e esclarecedoras junto da população.

Acredita que haverá alguém disponível para representar a associação na Madeira? Com grande pena nossa, não conseguimos que ninguém aceitasse o nosso convite, mas, como sou uma pessoa optimista por natureza, acredito que ficou uma fresta aberta para que daqui a algum tempo, isso possa acontecer.