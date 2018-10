Novos sinais de trânsito entram hoje em vigor

Madeira tem a partir de hoje, dois novos sinais de trânsito em vigor. O sinal de inicio de regime tolera um aumento de 10 quilómetros/hora acima do limite da respectiva via quando o piso estiver seco, vigorando num regime de tolerância.

A interpretação dos sinais é simples. Se o piso estiver seco, o condutor pode circular 10 quilómetros/hora acima do que está indicado na sinalização da via. Se o pavimento estiver molhado, respeita os limites impostos pela respectiva via onde circula.

O novo sinal tem a indicação da via em causa (como “VR1”, relativo à via regional 1), seguido de um sol e da indicação “+10 km/h”.

Na parte inferior do sinal há uma nuvem com chuva e o sinal para cumprimento da velocidade máxima estabelecida para o local em causa (”VMax”).

Os sinais estão colocados nas entradas e saídas da via rápida. O sinal de início de regime (tal como se encontra na foto) estão presentes na entrada da via em questão, e o de fim de regime, o mesmo sinal, mas com três riscas na diagonal, estão colocados nas saídas da via rápida.

Quanto a adopção destes novos sinais, depois de estudado pelo Governo Regional, o mesmo procedeu a produção de um decreto legislativo regional, onde consta os dois novos sinais, que vigoram num regime de tolerância.

Quanto ao estudo da legalidade, não houve qualquer impedimento pelo Representante da República, pois os sinais respeitam as regras impostas pela Convenção de Viena.

Os dois novos sinais de trânsito vão assim assinalar “nas vias rápidas ou vias expresso, o início e o fim da existência de estradas ou troços de estradas com diferentes limites de velocidade para a circulação em piso seco e em piso molhado”, como é referido no diploma publicado no jornal oficial.