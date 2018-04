‘Ninfas’ disputam hoje à noite semi-final

As ‘Ninfas do Atlântico’ voltam hoje a pisar o palco do ‘Got Talent Portugal 2018’, onde irão disputar a final. As jovens da Madeira querem deixar o júri novamente de ‘boca aberta’ na actuação da semi-final do programa de caça-talentos da RTP-1, que se realiza no horário nobre.

Já no continente, o grupo de canto lírico, que tem feito furor depois de ter passado pelo ‘Got Talent Portugal 2018’, está confiante e espera, mais uma vez, ser motivo de orgulho dos madeirenses e de Portugal inteiro.

Ainda sem terem desvendado a música que irão interpretar na gala, as ‘Ninfas do Atlântico’ conquistaram, no passado dia 17 de Abril, Cuca Roseta, Manuel Moura dos Santos e Pedro Tochas com o tema ‘Adagio’, tendo os jurados catalogado a actuação de “espectacular”, “um dos momentos do dia” e “foram tão perfeitas”. Tanto que receberam um triplo botão dourado.

Recorde-se que Micaela Abreu também faz parte desta formação musical, mas não pôde participar, uma vez que, no ano transacto, foi a grande vencedora do concurso. A jovem, que conquistou de igual forma o júri, esteve presente na audição das ‘Ninfas’, onde apoiou o grupo que vibrou com esta distinção.