Marco Vieira de ‘ouro’ em Lisboa

O judoca madeirense Marco Vieira conquistou a medalha de ouro na sua categoria, no Open de Cadetes, em judo, realizado no passado sábado pela Associação Distrital de Judo de Lisboa.

O atleta do Judo Clube da Madeira (JCM) triunfou em -81 kg, enquanto a sua colega de equipa Leonor Gomes foi a terceira classificada em -63 kg. Igual resultado foi alcançado pelo judoca do Clube Naval do Funchal (CNF), Afonso Gonçalves, em -73 kg.

Mauro Faria, igualmente do CNF, classificou-se em 5º lugar na prova de -66 kg.

João Martins (CNF), em -55 kg, e Maria Fernandes (JCM), em -57 kg, também competiram nesta prova de preparação para o Campeonato Nacional de Cadetes, que se realiza em Fevereiro de 2019, em Portimão.

A acompanhar os judocas madeirenses estiveram os treinadores de ambos os clubes, Francisco Rodrigues e Ricardo Bastos, que avaliaram a prestação como muito positiva, tendo aproveitado para registar alguns pormenores a ser trabalhados nos próximos três meses, até ao campeonato nacional. N.G.