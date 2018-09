Madeira Andebol SAD com a ‘faca nos dentes’

O Madeira Andebol SAD terminou com a invencibilidade do Belenenses ao vencer, ontem, no Pavilhão do Funchal, por 30-25, com 19-6 ao intervalo.

Há algumas notas relevantes a destacar deste encontro entre equipas que, ao longo desta fase regular, certamente irão caminhar lado a lado na tentativa de garantirem um lugar no grupo A.

Desde logo, a exibição protagonizada pelos madeirenses. Defensivamente já que apenas sofreu 6 golos em 30 minutos e, acima de tudo, porque estes números resultam da qualidade de jogo da SAD e não tanto das falhas que os homens do Restelo foram ‘obrigados’ a cometer .

O colectivo da SAD entrou confiante, actuando com uma grande precisão em termos da gestão na posse de bola, o que veio a influenciar também positivamente o seu ataque. Se na baliza Gustavo foi determinante, no ataque Elledy Semedo, com 6 golos, e Elias, com 10, estiveram em grande destaque pela eficácia demonstrada num ‘sete’ sempre muito forte.

Assim se construiu um vantagem que, diga-se, acaba por surpreender pelos argumentos que a formação do Restelo apresentava e não eram poucos.

No segundo período a qualidade de jogo decaiu e o Belenenses, desejando deixar uma outra imagem, foi mais activo. Enquanto isso, o Madeira SAD, com os três pontos nas mãos, perdeu alguma concentração deixando a turma de Belém esbater a vantagem, que esteve na sua maior amplitude nos 12 golos, 19-7 à entrada da segunda metade.

A SAD alinhou com Hugo Lima (3), Valter (2), Martins (1), Ulisses (1), Daniel (3), Luís Carvalho, Bruno, Elias (10), Ruben, Miranda, Elledy (6), Peneda (3) e Gustavo.

Na II Divisão masculina, o Marítimo entrou bem, ao vencer em casa do Xico Andebol por 36-30.