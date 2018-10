Liga-te à Natureza

Festival da Natureza realiza-se entre os dias 2 e 7 de Outubro e permite a participação de 700 pessoas, em actividades que passam pelo mar, pela montanha e pelo ar. A secretária do Turismo e Cultura, Paula Cabaço refere que o objectivo é “realçar e valorizar a importância que a natureza tem em termo de diferenciação e atractividade do destino”.

A secretária acrescenta que cada vez mais a Região tem-se afirmado com um destino de natureza, captando assim a atenção do turista mais activo.

“O destino tem vindo a ser rejuvenescido ”, acrescentou.

Paula Cabaço diz que o evento conta com 23 opções de actividade diversificadas ao longo de 8 concelhos e que a grande novidade deste ano, é a extensão do cartaz ao Porto Santo, com actividades previstas na ilha.

O Festival da Natureza contempla um dia exclusivo para actividades ligadas a serra, que acontece este sábado, 6 de Outubro, no Montado do Pereiro, onde será possível fazer paintaball, arco e flecha, rapel, slide, jogos tradicionais, entre outras actividades.

No domingo, o dia será dedicado ao mar, com muitas actividades náuticas, como: passeio de catamaran, passeio de barco vela ligeira, passeio de cruzeiro, entre outras, a realizar-se no Centro Náutico de São Lázaro (Funchal).

O Festival da Natureza esta aberto a toda a população e aos turistas, estando disponíveis 700 lugares, mais 150 inscrições permitidas em relação ao ano passado. O valor de investimento é de 60 mil euros, mais do que no ano anterior, que contabilizou, 47 mil euros.

A participação é gratuita, sendo necessária uma inscrição prévia, que pode ser feita no posto de informação turística, na Avenida Arriaga.