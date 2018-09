Investigador da UMa publica estudo em revista internacional

O investigador integrado no Centro de Investigação em Estudo Regionais e Locais da Universidade da Madeira (UMa), Eduardo Alves, viu publicado o seu estudo ‘Modelo Alternativo de Governança num Espaço Insular Português. O caso paradigmático da Administração Educativa da Região Autónoma da Madeira’ na Revista Brasileira de Política e Administração da Educação. Uma revista prestigiada da Associação Nacional de Política e Administração da Educação que tem como objectivo difundir estudos, experiências educacionais e promover o debate e a reflexão em torno de questões teóricas e práticas no campo da gestão educacional.

A submissão do artigo realizou-se num processo de ‘double blind review’ (em português significa o processo de avaliação que acontece em duas etapas, a primeira, uma avaliação preliminar pelo editor e, a segunda, uma avaliação mais crítica por especialistas), submetida em Agosto de 2017, aprovada em Outubro do mesmo ano, sendo publicada em Maio/Agosto de 2018, em que o público-leitor é constituído por professores, gestores educacionais, especialistas do sistema de ensino, estudantes, professores universitários e dirigentes de escolas e universidades.

Explicando um pouco o seu trabalho, refere “que esta é uma investigação qualitativa, que assenta numa análise epistemológica, que congrega a ciência política, o direito e a sociologia política, para de forma interdisciplinar dar uma visão sobre a administração pública e a administração educacional, tendo presente aquilo que são hoje os desafios colocados à governação pública.”

“As mais-valias, que da mesma poderão decorrer, assentam sobretudo naquilo que é a vontade de colocar no debate público o estudo, a investigação com carácter mais técnico, das questões relacionadas com as competência da Madeira, enquanto Região Autónoma, e os desafios futuros que nesta área se avizinham, designadamente num possível quadro de aprofundamento destas competências”, acrescentou quando questionado sobre a importância do artigo.

Quanto falamos das próximas investigações, Eduardo Alves diz que a “vontade no futuro será investigar mais”. “Esta é uma área actual, compreensivamente em mudança, e impossível de se considerar fechada. Acresce mesmo que hoje no Estado português se coloca o desafio, já assumido, em termos de governação, do aprofundamento da descentralização de competência para o poder local. Assim sendo, nada mais actual que reflectir esta dimensão num espaço regional como a Madeira, Região Autónoma dotada de competência próprias, e delegadas, que urgem salvaguardar, evitando-se redundâncias, ou sobreposições. Particularmente, na área educacional, como se alude no estudo, parece que mais relevante que decretar uma reforma (algo que em Portugal se tem anunciado inúmeras vezes), se vá construindo os alicerces para uma permanente construção organizacional, em contínua articulação entre as diferentes administrações educativas, central, regional e local, bem como com as escolas, não descurando nestas os parceiros, que as integram, e sobretudo os actores que diariamente as fazem funcionar, alunos, docentes, famílias, trabalhadores não docentes”, concluiu.