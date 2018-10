Governo desafiado a reforçar verbas para a promoção

Atendendo a que o Orçamento da AP Madeira para 2019 deve rondar os 10 milhões de euros e que segundo a proposta do Governo Regional em sede de orçamento da Região a promoção deverá ter um reforço de um milhão de euros para o próximo ano, algumas questões se colocam de modo a percebermos se as contas estão bem feitas. Alguns dos players do sector pronunciam-se e, mesmo não havendo consenso, ganha força a convicção de que importa reforçar as verbas destinadas à mediatização do destino.

1. A verba é suficiente, mesmo que distante da referência incluída no plano estratégico da ACIF, que aponta para 12 milhões de euros?

2. Face a tamanho montante, que tipo de promoção e que opções devem ser tomadas: apostar nos mercados tradicionais ou na diversificação?

3. O valor a atribuir corresponde ao peso que o sector tem na economia e no PIB madeirense?

4. Considera que cabe ao orçamento regional e aos contribuintes pagar ações de formação destinadas a resolver as necessidades de recursos humanos dos grupos hoteleiros ou de outras áreas do Turismo?

Paulo Prada

Administrador do Grupo Pestana

1.Quem está no sector do turismo em determinado destino jamais dirá que a verba alocada para a sua promoção é suficiente.

A verba não será maior porque presumo que o Estado e RAM terão outras prioridades para alocar os dinheiros públicos e os associados não estarão dispostos a aumentar a sua comparticipação para a promoção holística do destino, para além do (muito) que já investem na promoção dos seus produtos, importâncias que não são despiciendas e que, de algum modo, revertem para a promoção do próprio destino.

Os fundos da AP Madeira resultam do orçamento da RAM, do orçamento do Estado e das dotações dos seus associados. Nos últimos 4 anos, para além do aumento de verbas em virtude da concentração da promoção na AP Madeira (legítima aspiração de todo o sector do turismo que permitiu criar massa crítica e obter economias de escala), a RAM subiu a sua dotação, que passará, segundo as últimas notícias, para 7,2 milhões de euros em 2019. As comparticipações do Estado (2,1 milhões de euros) e dos Associados (0,5 milhões de euros) têm-se mantido inalteradas nestes últimos anos.

2. Creio que o “mix” de canais e de mercados seguido pela AP Madeira tem sido o adequado. Pelo menos, os seus últimos orçamentos têm merecido a aprovação, senão da unanimidade dos seus associados, da sua esmagadora maioria.

Há-de haver quem prefira os canais “online” e quem escolha os “offline”. Há os que insistem que a promoção deve ser dirigida ao consumidor final e os que advogam diretamente à distribuição. Haverá os que perante o “outlook” negativo dos nossos principais mercados, sobretudo Reino Unido, mas também Alemanha, prefeririam que se focasse ainda mais a promoção nesses mercados e outros que entendem que, retraindo-se a procura nesses mercados, dever-se-ia desviar mais verbas para mercados secundários, como o português, ou em emergentes, como o norte americano.

Enfim, em cada “player” encontrará, com certeza, uma opinião diferente, porventura eivada de algum subjetivismo em função dos seus interesses mais particulares.

Dada a minha condição de presidente da Assembleia Geral e do Conselho Consultivo da AP Madeira, fóruns onde se discute e aprovam orçamentos e planos de actividade, compreendam que prefiro guardar a minha posição para essas sedes quando da apresentação, pela Direção da AP Madeira, do orçamento de 2019.

3.Convirá fazer algum “benchmarking”. Muitos têm a tentação de comparar com os Açores (PIB Turístico pesa 14% – 2,4 milhões de turistas). Eu prefiro olhar para cima, de forma mais aspiracional, para as Canárias (PIB Turístico pesa 35%) e Baleares (PIB Turístico pesa 45%), que beneficiam de investimentos muito relevantes em promoção por parte da Turespãna (congénere do nosso Turismo de Portugal) que tem um orçamento de 88 milhões de euros para promoção de todos os destinos espanhóis.

O governo regional das Canárias dota a Promotur, entidade pública regional de promoção, com 17,5 milhões de euros para a promoção. Para 105 milhões de dormidas, dá 17 cêntimos por cada dormida.

Nas Baleares investem regionalmente na promoção 7 milhões de euros. Tiveram 70 milhões de dormidas, o que significa 10 cêntimos por cada dormida.

Na Madeira, o turismo vale cerca de 25% do PIB. Para 8,4 milhões de dormidas, em 2019 vamos investir aproximadamente €1,17 por dormida em promoção, desses, sendo cerca de €0,86 por dormida diretamente do orçamento da RAM.

Face ao benchmarking acima, cremos que a verba destinada à promoção do destino Madeira será, em 2019, muito razoável.

4.As ações de formação profissional das empresas do sector do turismo correspondem a um pilar da capacitação no sentido da qualificação dos recursos humanos do mercado e da melhoria geral da prestação do próprio destino e, como tal, considero que as entidades competentes têm um crucial papel na promoção e organização das necessárias ações de formação.

Deste modo, entendemos que os orçamentos nacionais ou regionais, normalmente com a comparticipação da União Europeia, no âmbito de uma política de emprego e de qualificação profissional, deverão apoiar as formações profissionais das empresas do sector do turismo em particular para melhorar a qualificação do serviço e da oferta do destino.

Acompanhando de perto a operação do Pestana Hotel Group nos Açores e na Madeira, posso afiançar que, em 2016, quando procedemos a uma renovação do nosso hotel em São Miguel, suspendemos a sua atividade durante vários meses e nesse período realizámos um conjunto alargado de ações de formação, para qualificação dos nossos cerca de 50 colaboradores, tendo recebido um importante apoio financeiro por parte dos organismos públicos da Região Autónoma dos Açores. Antes, no Porto Santo, candidatámo-nos ao “Programa Formação e Emprego” para um curso em determinada área operacional.

Sérgio Gonçalves

Vice-Presidente da ACIF

1. Em primeiro lugar devo dizer que todo e qualquer reforço é positivo, sendo uma boa notícia, pois permite maior alavancagem do investimento num setor que representa cerca de 26,6% do PIB regional. Contudo, o Plano Estratégico apresentado pela ACIF em 2015 apontava efetivamente para valores superiores aos que são atualmente disponibilizados, como tal, considero que seria importante haver um reforço de verbas com maior expressão. E existem diversos motivos para que assim seja.

Se olharmos atentamente ao documento estratégico verificamos que os objectivos preconizados foram, na sua grande maioria, ultrapassados, o que indicia claramente que estaremos já num estado mais avançado do que o previsto à época, logo com maiores necessidades de investimento no setor, e concretamente em promoção. Por outro lado, a conjuntura alterou-se consideravelmente, seja pelas condicionantes à acessibilidade (falências companhias aéreas, constrangimentos meteorológicos, estrangulamento do hub de Lisboa), seja pelo crescimento da oferta hoteleira e de alojamento local, passando ainda pela recuperação de destinos concorrentes, sobretudo na bacia do mediterrâneo. A este nível importa destacar o forte investimento em promoção que esta nossa concorrência está a fazer, conforme nos relatam frequentemente diversos operadores e companhias aéreas.

2. É importante recordar que a promoção, através da atuação da Associação de Promoção da Madeira, tem desenvolvido um trabalho devidamente suportado por uma estratégia, validada pela larga maioria, se não mesmo por unanimidade, dos seus associados, onde se incluem entidades públicas e privadas. Quero com isto dizer que, havendo uma estratégia delineada e suportada por todos os intervenientes do setor, não deverá ser um reforço de verba desta dimensão que deve motivar qualquer desvio a este caminho. Estão perfeitamente identificados três tipos de mercados: os estratégicos, os de desenvolvimento e os de diversificação. Esta matriz deve manter-se, até porque uma grande parte do reforço será afeto eventos já anunciados, como sejam a Convenção de agentes de viagens franceses ou a Gala dos World Travel Awards.

Tendo presente, conforme já referi, os enormes investimentos em promoção de destinos concorrentes, qualquer pretensão de alocar as verbas remanescentes do reforço a novos mercados seria com certeza inconsequente.

3.Os dados da conta satélite do Turismo, com referência ao ano de 2015, apontam para um contributo do consumo do Turismo de 26,6% para o PIB da Região e de 16,7% do emprego. Olhando a estes indicadores, considero que ficamos muito aquém do que um setor de atividade com esta importância deveria representar. As verbas para promoção disponibilizadas pelas várias fontes de financiamento (Governo Regional, Turismo de Portugal e privados) deverão totalizar um montante aproximado de 10,2 milhões de euros, dos quais 7,3 milhões serão provenientes do orçamento regional. Este montante representa um valor muito reduzido, inferior a 1%, em relação à despesa total do Orçamento Regional.

4. Existem diversos mecanismos e ferramentas disponibilizados pelo Instituto de Emprego da Madeira destinados à formação e qualificação de recursos humanos, e consequentemente ao combate ao desemprego. O seu financiamento provém naturalmente do orçamento regional, mas são medidas importantes dado que permitem criar condições para que pessoas em situação de desemprego possam adequar-se às necessidades de um determinado sector ou empresa, havendo por exemplo a obrigatoriedade de garantir a contratação de pelo menos 70% dos participantes por um período não inferior a 12 meses.

É relevante destacar que estes programas não são exclusivos da Hotelaria ou do setor do Turismo, podendo abranger outros setores de atividade. Por esse motivo, e tendo por objetivo dar a conhecer e incentivar a sua aplicação, a ACIF promoveu uma sessão de esclarecimento sobre estas medidas no passado dia 27 de Setembro, em parceria com o IEM.

André Barreto

Director Geral da Quintinha de São João

Realço, por ser a primeira vez que tal me acontece, esta comparação entre o que está previsto no Plano Estratégico e a realidade dos factos, ressalvando no entanto que o valor previsto para Promoção, no dito documento, apontar para 13 milhões de euros nesta rubrica, a que acrescem mais 9 milhões de euros para eventos e animação.

Se, como muito recentemente foi afirmado em resposta a uma crítica sobre os planos estratégicos estarem na gaveta, os ditos estão já em fase de implementação, então é fácil concluir que a verba não é suficiente. A questão é ainda mais preocupante quanto o facto de a oferta hoteleira - alojamento local naturalmente incluído - prever-se hoje crescer de forma muito mais acentuada do que o que os estudos apontaram na altura em que foram elaborados, o que devia exigir maiores dotações orçamentais para promoção.

Será mais difícil atingir - direi mesmo impossível - os resultados esperados com um “bolo” menor do que o previsto a ter de ser repartido por mais “convivas”.

2. Nós não podemos pensar em diversificar quando dispomos dos meios financeiros já referidos para promover o destino! Mais, falar em diversificar para mercados tão grandes quanto por exemplo os EUA só pode fazer-se para se conseguir uma parangona num jornal local.

Não temos, portanto, outro remédio que não seja continuar a apostar nos mercados tradicionais, tendo presente algo que me parece importante referir: - se por um lado existe aqui alguma incerteza quanto às consequências do Brexit, também não é menos verdade que a Madeira capta pouco mais de 1% do total de alemães que passam férias no estrangeiro e que a Turquia cresce acima dos 80%, com o mercado inglês a contribuir bastante para isso. E pelos 2 principais mercados me fico.

3.Evidentemente que não e estamos até bastante longe disso! Julgo inclusivamente que a única rubrica que tem correspondência entre o peso no PIB e a dotação orçamental será mesmo a construção civil. E o Estado, claro, onde nunca se mexe e muito menos se faria isso em ano de 3 eleições.

Volto ao exemplo da Turquia, que para além de verbas para promoção, captação de tráfego aéreo, investimento em reabilitação hoteleira e afins dá ao Turismo um peso institucional e uma importância que nem Portugal nunca soube dar! As reuniões com os grandes operadores, por exemplo, são solicitadas pelo Ministro mas nós aqui estamos muito ocupados em tratar de geringonças e de guerras de capelinha políticas; não temos tempo para essas minudências...

4. Evidentemente que não. Diria mais: - não tem a ver com o facto de ser um grupo ou da área ser o turismo, isto para deixar claro que não estou a pensar na questão de forma egoísta. Não há, na lógica do interesse público, que é o que deve tratar o Orçamento Regional, qualquer justificação para que os contribuintes paguem ou resolvam problemas de formação, de falta de recursos humanos ou seja lá que for de interesse individual de nenhuma entidade.

Fabíola Pereira

Administradora do Grupo PortoBay

1. 10 milhões de euros representa um representa um esforço promocional significativo. Contudo, especialmente no ano que aí vem, é fundamental ter em conta não só a diminuição de procura que se começa a sentir pelo destino Madeira, como também considerar que neste cenário, em 2019 vamos assistir a um aumento expressivo da oferta turística na ilha. É preciso estimular procura para fazer face a estas circunstâncias.

2. Mais do que o montante, importa debruçarmo-nos sobre o destino das verbas e o apoio à distribuição. As verbas devem ser aplicadas proporcionalmente à produção dos mercados e alguma parte deve reforçar alguns mercados emergentes que mostrem já sinais de potencial e envolvimento da distribuição com o destino Madeira. A Madeira é um destino pequeno e, como tal, tem poucos recursos num mundo tão competitivo como é a promoção turística. É fundamental suportar a distribuição já instalada. Há que ter a garantia de que ganhamos ainda mais posição quer com os principais operadores turísticos quer os principais transportadores. Pelas características do nosso destino, são estes que efectivamente estão mais bem posicionados para destacar o destino Madeira nas suas redes de distribuição e consequentemente junto dos consumidores finais. É fundamental estabelecer relações de proximidade com os maiores produtores turísticos, pois são eles que têm um maior conhecimento do restivo mercado onde atuam. Estimulando e cuidando bem dessas relações de proximidade, estamos todos – entidades, operadores, agentes, hoteleiros, etc - alinhados num interesse comum: a venda do destino Madeira.

3. O DIÁRIO tornou público ainda esta semana que o IRC gerado pela hotelaria aos cofres do Governo Regional foi de 25,7 milhões em 2017, tendo significado um aumento de 53% face ao ano anterior. Ora, se juntarmos a isto, as verbas de IVA, IRS e Segurança Social, fica claro que a Região tem todo o interesse em manter viva a procura pelo sector turístico e que o aumento da verba da promoção é perfeitamente enquadrável nestes números.

4.Qualquer empresa está apta a candidatar-se a fundos comunitários para formar os seus Recursos Humanos, seja para formação contínua seja para dar início a um novo negócio ou abertura. Isso é uma prática corrente. No caso de uma abertura, formar novos Recursos Humanos ou reconverter de outras áreas pessoas para o sector do Turismo é, por si só, positivo. Traz sangue novo ao sector, evitando grande destabilização na hotelaria já instalada. A valorização dos Recursos Humanos no Turismo é fundamental para manter o nível de serviço com que a Madeira tem vindo a ser habituar os seus turistas e pelo qual é reconhecida.