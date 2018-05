A Quinta de Covela, com 49 ha junto ao Douro, tem uma longa história. Até aos anos 30 do século passado, existiam duas propriedades contíguas, que vieram depois a ficar nas mãos do mesmo proprietário, constituindo o que hoje é a propriedade. Uma dessas quintas pertencia à família da mulher do famoso cineasta Manoel de Oliveira e a outra, a Quinta dos Casaínhos, foi comprada pelo próprio, juntando os dois espaços.

Entretanto, no final dos anos 80 a quinta é comprada pelo empresário Nuno Araújo, que decidiu dar início à produção e comercialização de vinhos. Depois, o avanço para um projecto imobiliário de luxo viria a ter um fim abrupto em 2006, coincidente com o começo da grave crise económica em que o país entrou e a Quinta teve de ser leiloada.

É precisamente aqui que entram os actuais proprietários, Marcelo Lima (empresário brasileiro) e Tony Smith, um jornalista de raízes inglesas. Foram eles quem comprou, em 2011, a Quinta da Covela por 3 milhões de euros e decidiram ir buscar o enólogo Rui Cunha (que já tinha ali trabalhado com Nuno Araújo) começando a produzir os seus vinhos nos actuais 16 ha de vinha em solos graníticos. A actual aposta centra-se nas castas Avesso e Arinto (sobretudo na primeira) e apesar de tradicionalmente não dizerem as castas que fazem cada um dos seus vinhos, percebe-se que estas estão em maioria.

Fomos então provar as novas colheitas do ano de 2017, que se revelou muito bom e que nos deu um Covela Avesso 2017 (8 euros) de grande qualidade, imperando aqui a frescura e a acidez, a par da elegância, bom ataque na boca e complexidade. Grande vinho!

Seguiu-se a prova do Covela Arinto 2017 (8 euros) que exibiu frescura, potência, mineralidade e acidez. Outro grande vinho a anunciar mais sucessos.

Por último, chegou-nos o Covela Rosé 2017 (9 euros), este feito com Touriga Nacional e a revelar cremosidade, mineralidade e boa acidez para aguentar desafios gastronómicos.

Entretanto, estão prestes a ser lançadas 610 garrafas do Avesso Reserva (40 euros) com estágio totalmente em madeira usada e que promete ser uma enorme surpresa.

Nesta época em que o calor chega mais perto de nós, estes vinhos são de não perder!