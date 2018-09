Zhao Tianming (São Roque), em masculinos, e Fu Yu (Dr. ČCasl), em femininos, venceram ontem a competição de singulares do 22.º Open Internacional da Madeira de ténis de mesa, que se conclui no Pavilhão Gimnodesportivo Bartolomeu Perestrelo, no Funchal).

Na prova masculina, Zhao Tianming reavalidou o título alcançado no ano passado, impondo-se na final a Saheed Idowu, da Ponta do...