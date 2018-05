Zainadine, Tagueu e Christian triunfam no ‘sprint’ final

Foi animada até ao fim a discussão pelos prémios atribuídos pelo DIÁRIO, em colaboração com a Coca-Cola European Partners, destinados à I e II Ligas. Com três dos vencedores a conquistarem os triunfos nos jogos da última jornada, disputada no passado fim-de-semana.

Na I Liga, no que diz respeito ao prémio de regularidade, Zainadine ultrapassou Bebeto neste último ‘sprint’. Os dois jogadores partiam para a derradeira ronda separados por um único ponto, que até era favorável ao brasileiro, mas o moçambicano conseguiu passar para a frente e conquistar, assim, o prémio.

O mesmo sucedeu, de resto, no prémio do ‘melhor marcador’, onde Joel Tagueu, fruto do golo apontado ao Sporting, conseguiu desempatar na luta com Ricardo Valente, vencendo com nove golos, mais um do que o seu colega.

O que não sofreu alteração foi a classificação para o ‘melhor em campo’, prémio ganho por Rodrigo Pinho, com cinco distinções. Nesta última jornada, Joel Tagueu foi o melhor dos verde-rubros e ainda conseguiu juntar-se ao grupo de segundos classificados.

Na II Liga, destaque para a vitória do alvinegro Christian no “mais regular’. O médio brasileiro estava empatado com o seu colega guarda-redes Daniel Guimarães (117 pontos) no entanto como este não actuou frente ao Vitória de Guimarães B, devido a lesão, passou para a frente e conquistou o troféu.

No melhor em campo, a vitória foi para o avançado do União Luan Santos, que terminou empatado com Ricardo Gomes (Nacional) - quatro citações cada. No entanto, como teve menos tempo de utilização, o azul-amarelo ficou com o prémio.

Ricardo Gomes, por seu lado, venceu destacado o prémio de melhor marcador, com um total de 22 golos, bem à frente da concorrência.