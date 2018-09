Consagração do ‘Lola III’ na Regata Canárias-Madeira

A tripulação da embarcação canária ‘Lola III’ teve ontem o seu momento de consagração pela vitória na XX Regata Internacional Canárias-Madeira, que ligou os dois arquipélagos atlânticos, na cerimónia de entrega de prémios.

Um acto que decorreu na sede do Clube Naval do Funchal e que contou com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e do presidente da Assembleia...