Realiza-se hoje, pelas 14h30, o workshop ‘A Pitada do Pai Madeira 2018’, sob o tema ‘Pequenos-almoços e Lanches Saudáveis’, que terá lugar no Hotel Quinta da Serra, no Jardim da Serra, em Câmara de Lobos. O evento pretende alertar para a necessidade de escolhas mais saudáveis, optando por produtos da época e biológicos e, ao mesmo tempo, ter refeições rápidas e apetitosas.

O workshop,...