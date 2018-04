Workshop no Museu

O Museu Etnográfico da Madeira (MEM) recebe hoje o workshop ‘Árvores indígenas e endémicas da Madeira’, a cargo de Susana Sá Fontinha. Esa iniciativa insere-se no âmbito da Exposição Temporária ‘Traços de madeira’, patente ao público no MEM, e pretende dar a conhecer as árvores indígenas e endémicas da Madeira.

Numa sessão teórico-prática de cerca de 3 horas, Susana Fontinha partilhará o seu conhecimento com os formandos proporcionando-se, no campo, um contacto directo com as plantas que serão identificadas.

Tendo a rica flora endémica da ilha fornecido aos embutidores os vários tons necessários à ornamentação das suas peças, patentes nesta exposição, quisemos dar a conhecer a riqueza destas espécies, que lhes forneceu, desde sempre, a matéria-prima necessária à sua execução.

Na tarde de ontem, o número de inscritos (18) neste iniciativa já ultrapassava o total inicialmente previsto (10).