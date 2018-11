Witi foi decisivo no empate em Vila do Conde, jogo no qual até começou como suplente. O jogador do Nacional aponta agora à titularidade diante do Marítimo, já que está bastante motivado, cenário que Costinha pretende aproveitar num jogo com elevado grau de importância.

Com cinco golos já apontados esta temporada (dois no campeonato e três na Taça da Liga), Witi tem como objectivo...