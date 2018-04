Windsurf teve festa dos campeões de 2018

Duas dezenas de velejadores foram responsáveis, no passado fim-de-semana, para mais um bonito espectáculo da vela regional.

A baía do Funchal foi o palco escolhido para consagrar os novos campeões da Madeira da classe de prancha à vela - Windsurf, em três escalões distintos.

Organizado pelo Centro Treino Mar e pela Associação Regional de Vela da Madeira a competição não teve um melhor início, já que no sábado o vento não quis colaborar, acabando por cancelar a jornada inaugural. Já no dia seguinte o vento soprar fraco mas suficiente para que jovens e veteranos velejadores pudessem lutar, ao longo de três regatas, pelos títulos regionais.

No escalão mais baixo, Bic Techno 293 Júnior, a luta foi acesa até à derradeira regata, com o navalista Leandro Sá a ser melhor que os adversários directos. Já na prova, dos mais velhos, Raceboard a emoção voltou a sentir-se na luta pelo título, com Francisco Rosa e Filipe Caíres, ambos atletas do CTM, a terminarem a prova com os mesmo pontos, mas com o primeiro a festejar o título após o sistema de desempate.

Nota final para a competição de veteranos ‘principiantes’ onde Nuno Menezes mostrou estar em melhor condição.