A colorida Bebetta vem esta noite abrilhantar o Molhe da Pontinha, no espaço Nini Design Centre. Pela primeira vez na Madeira, onde assinala a sua estreia absoluta em território nacional, a artista alemã é cabeça-de-cartaz da festa ‘We Love This City’, evento que tem o cunho da produtora ‘Frequência’ e que assinala o Dia da Cidade do Funchal.

O certame inicia-se às 19 e prolonga-se...