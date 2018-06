Voto da emigração é velha aspiração

O desejo manifestado em Londres por Paulo Cafôfo aos emigrantes quando expressou que “gostaria muito” que este universo de eleitores tivesse direito ao voto nas Eleições Regionais despertou sentimentos, dois deles: o da injustiça política e o da ‘paternidade’ da causa. Perante mais de 800 pessoas o edil e candidato a presidente do Governo, lembrou que em 2019 isso não seria possível.

Um assunto que o social-democrata e antigo governante, Francisco Santos faz questão de lembrar que a aspiração do presidente da Câmara Municipal do Funchal e candidato a líder do Executivo insular poderá induzir a opinião pública em erro justamente por não possuir qualquer “foro de novidade”, bem pelo contrário, até tem ‘barbas brancas’.

“Essa proposta foi feita, há muitos anos, no Parlamento da Madeira (e por unanimidade), tendo a referida proposta sido rejeitada pela República, o que originou, inclusive, um voto de protesto de todos os partidos com assente na Assembleia Legislativa da Madeira”, observou o actual presidente do Gabinete de Estudos e Relações Externas do PSD-M em jeito de reparo.

“E porque a verdade e o respeito por esses deputados, de todos os partidos da Madeira, se impõe”, Francisco Santos entende que não podia deixar de deixar a nota.

O autarca em solo londrino puxou pelo sentimento da pátria e exortou os madeirenses para que estes sejam “senhores do seu destino” ou para que “a Madeira seja aquilo que quiserem”. E, nesse instante, lançou o repto: “Os emigrantes também deveriam escolher o presidente da Madeira”, acrescentando que “seria muito importante, diria muito importante, que os emigrantes, que já votam para Assembleia da República, também votassem para a Assembleia Legislativa da Madeira”.

Convém recordar que no último Congresso do PSD-M, Miguel Albuquerque incluiu na sua Moção a necessidade de ser respeitado o “princípio da igualdade”, dizendo acreditar na elaboração de “um documento conciliador na Assembleia Legislativa da Madeira, que venha a obter o peso político necessário para a sua concretização e aceitação na Assembleia da República e onde seja possível consagrar o círculo eleitoral das Comunidades Madeirenses”. Um desejo antigo mas que continua por resolver.

A este propósito, também o líder do CDS/PP madeirense, António Lopes da Fonseca, num artigo de opinião publicado no nosso jornal, em 2013, recordava a “bandeira política de há muitos anos” e a atribuição do “direito aos emigrantes de votarem no acto eleitoral mais significativo da Autonomia Regional”. Referia-se, naturalmente, às Regionais, prometendo apresentar um projecto legislativo visando a “revisão cirúrgica da constituição portuguesa e, entre vários artigos que pretendemos alterar, está um relacionado com o voto dos madeirenses que residem fora da Região”.

Argumentava nessa altura que “os madeirenses que residem pelo mundo fora, muitas vezes, são lembrados apenas nas comemorações de algumas efemérides, como sucede com o dia 10 de Junho ou o dia 1 de Julho”. Não estando muito longe da data, no entanto repudiava os governantes regionais de esquecerem os emigrantes.

Conselho da Diáspora exigiu alteração

“Falam, falam, falam, e não os vejo fazer nada”. Esta foi uma frase que caiu em moda quando começou a ser recriada pelo grupo humorístico português Gato Fedorento numa crítica altamente corrosiva à classe política. Ora, em boa medida, há muito que os partidos na Região defendem e até exigem a alteração à Constituição para que, entre outros assuntos, os nossos emigrantes deixem de estar impedidos de votarem nas Eleições Regionais nos países onde estão radicados. Mas a verdade é que o sistema eleitoral continua a não permitir.

Em Agosto de 2016, da primeira reunião do Conselho da Diáspora Madeirense – órgão consultivo do Governo Regional que integra 21 conselheiros efectivos, designados pelo Governo Regional, representantes e provenientes das mais relevantes comunidades madeirenses espalhadas pelo mundo, saiu uma recomendação política “(...) fiel ao espírito dos princípios constitucionais que consagraram a Autonomia Político-Administrativa da Madeira, deve ser conferida aos madeirenses que aprofundam a Região no Mundo, o direito ao voto nas eleições legislativas regionais”.

De resto, recentemente o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas disse que o recenseamento automático dos emigrantes no estrangeiro vai permitir outras condições de igualdade a mais um milhão de portugueses, uma mudança nas condições de cidadania dos portugueses no estrangeiro, contudo esta alteração ainda não chega para votar nas Regionais, tudo porque o legislador entende que existe a violação da unicidade da cidadania, a forma unitária do Estado e a limitação da autonomia pela integridade da soberania do Estado, ademais é preciso alterar o Estatuto Político-Administrativo e a Lei Eleitoral.

SISTEMA ELEITORAL

Eleição para a Assembleia da República

n São eleitores os cidadãos portugueses inscritos no recenseamento eleitoral, quer no território nacional quer no estrangeiro, bem como os cidadãos de nacionalidade brasileira, maiores de 18 anos e recenseados em Portugal, que beneficiem do estatuto de igualdade de direitos políticos.

Eleição para o Parlamento Europeu

n São eleitores dos deputados ao Parlamento Europeu eleitos em Portugal:

Os cidadãos portugueses recenseados no território nacional;

Os cidadãos portugueses inscritos no recenseamento eleitoral português, residentes fora do território nacional, que não optem por votar em outro Estado membro da União Europeia que votam presencialmente

Os cidadãos da União Europeia, não nacionais do Estado português, recenseados em Portugal.

Regiões Autónomas

n Podem votar todos os cidadãos nacionais recenseados na respectiva Região. Vigora, em ambas as Regiões, o sistema de representação proporcional, através do método de Hondt.

Eleição do Presidente da República

n Podem votar os cidadãos portugueses recenseados no território nacional.

São também eleitores os cidadãos portugueses residentes no estrangeiro desde que inscritos nos cadernos eleitorais, bem como os cidadãos de outros países de língua portuguesa que residam no território nacional e beneficiem do estatuto de igualdade de direitos políticos, nos termos de convenção internacional e em condições de reciprocidade, desde que estejam inscritos como eleitores no território nacional.