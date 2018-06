Voo retro foi memorável viagem à História

Simplesmente memorável. Assim foi o primeiro voo ‘oficial’ com as cores retro da TAP em espaço nacional, operado pelo avião ‘Portugal’, o imponente Airbus A330-300, realizado ontem entre Lisboa e a ilha da Madeira.

Com a lotação esgotada, a aeronave que a companhia pintou com as cores e iconografia da TAP da década de 70, proporcionou uma experiência imersiva de regresso ao passado para todos quantos tiveram oportunidade de desfrutar da magnífica viagem para a também conhecida ‘Pérola do Índico’.

Oficialmente, este foi o primeiro voo retro da TAP operado numa ligação doméstica, embora na prática tenha sido a segunda vez que o avião ‘Portugal’ aterrou no Aeroporto da Madeira Cristiano Ronaldo. A primeira vinda à Madeira deste avião que procura reproduzir outros tempos da vida da companhia e da história da aviação comercial, aconteceu no passado 10 de Abril, no rescaldo do mau tempo que afectou a ilha. Este avião com praticamente o dobro da capacidade das habituais aeronaves da gama A320, nesse dia substituiu uma das operações com a Região para ajudar a escoar os muitos passageiros que se encontravam retidos na ilha.

O voo de ontem foi diferente, por toda a envolvência proporcionada aos mais de 350 passageiros nesta agradável viagem ao passado, também associada às comemorações dos 600 anos da descoberta da Madeira e do Porto Santo.

Para que o ambiente retro fosse em pleno, não faltou a edição do DIÁRIO de Notícias com a capa da década de setenta do século passado. Muitos outros souvenirs e ‘mimos’ oferecidos aos passageiros, transportou-os aos tempos do glamour e exclusividade que envolviam as viagens aéreas na companhia portuguesa de bandeira. Entre muitas outras referências ao passado, neste ambiente único incluiu também o pessoal tripulante de cabina, envergando as fardas dessa época.

Senão para todos, com certeza que para muitos esta foi uma viagem única e histórica.

Foi o caso de Maurílio Brazão, passageiro frequente da TAP, que fez questão de fazer as duas frequências deste voo retro. Este apaixonado pela aviação levantou-se de madrugada para apanhar voo para Lisboa logo ao amanhecer. Na companhia da esposa, chegados ao Aeroporto Humberto Delgado, foi só ‘trocar’ de avião e embarcar na viagem “imperdível” do emblemático A330, com destino ao Funchal. Desengane-se quem julgar que a ‘aventura’ deste madeirense terminou após a aterragem em Santa Cruz. Pouco depois Maurílio voltava a embarcar no mítico ‘Portugal’, para não perder ‘pitada’ deste regresso ao passado. Já sem a companhia da ‘cara metade’, voltou a voar com destino à capital portuguesa, cumprindo assim a histórica viagem nos dois sentidos.

“É uma paixão que eu tenho e como o sonho comanda a vida, cá estou”, confidenciou à reportagem do DIÁRIO quando ainda estava com a cabeça bem acima das nuvens, em direcção à Madeira. Para este cidadão, este sábado de sensações únicas, só terá terminado ao final do dia, após a viagem de regresso a casa.

Luís Esteves foi o comandante deste voo, que teve como co-piloto o madeirense António Sousa.

Orgulhoso por estar “a voar o avião com as mesmas cores do primeiro avião a aterrar na Madeira, em 1964, o Super Constellation, um dos aviões mais bonitos do mundo”, o ‘homem do leme’ destacou também a importância da TAP continuar a manter com a Região “uma operação estável, segura e pontual”. Sobre a particularidade que é operar no Aeroporto da Madeira, para Luís Esteves “é aliciante e é interessante porque é um aeroporto que tem características um pouco diferentes mas é um aeroporto normal e seguro”, garante o experiente comandante. “Tem as suas limitações mas não o torna, de forma nenhuma, um aeroporto menos seguro que os outros. É apenas uma questão de operar de acordo com os limites e as características que o aeroporto apresenta”, concretizou, durante a recepção feita no cockpit do aparelho.

Nesta viagem havia também uma madeirense a integrar a tripulação retro. A assistente de bordo Catarina Galamba tinha razões para o “duplo orgulho”. É que além de ter raízes na Região, esta filha de um antigo funcionário da TAP que em 1977 foi colocado na escala do Funchal, onde constituiu família, fez ontem “o primeiro voo com esta farda”, regozijou-se esta ‘hospedeira’ que trajava de amarelo.

Nesta viagem, que além de muito estável - mesmo na aproximação e aterragem ao Aeroporto da Madeira -, acabou igualmente por ser (demasiado) rápida, viajaram alguns dirigentes da TAP Air Portugal. Um dos quais, também madeirense. Apesar de ainda muito jovem, Nuno Leal é já um destacado gestor da companhia portuguesa, responsável pela gestão de toda a frota, que actualmente conta já com perto de uma centena de aeronaves.

Agora que os novos aparelhos da nova geração ‘neo’ da Airbus começam a chegar para reforçar a frota, Nuno Leal limitou-se apenas a admitir que haverá “boas novidades”, mas sem adiantar pormenores.

Quem prometeu “continuar a proporcionar esta experiência em momentos muito especiais” foi o vice-presidente de Markting e Vendas da TAP, Abílio Martins.

O alto dirigente confessou estar “extremamente satisfeito” por este “tributo” feito pela TAP, lembrando que esta viagem retro foi também uma forma da companhia “promover os 600 anos da Descoberta da Madeira e do Porto Santo”.

Nesta “experiência aos anos áureos”, além dos “kits alusivos à Madeira” colocados em todos os assentos, destacou “a edição especial do DIÁRIO de Notícias” que tornou ainda mais “marcante” esta viagem.

Os produtos regionais da Madeira, como o Bolo de Mel, a Brisa Maracujá e o Vinho da Madeira, mas também as argolas de garrafa em linho, com bordado da Madeira, foram alguns dos muitos brindes distribuídos a todos os passageiros. Fátima Lopes, a apresentadora de televisão, também veio à Madeira no avião ‘Portugal’.

“A segurança é inegociável”

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, e a secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, foram ao Aeroporto da Madeira para assinalar a chegada do avião ‘Portugal’, mas quem acabou por surpreender, tudo e todos, foi o presidente da TAP, Antonoaldo Neves. Pela primeira vez na Madeira – fez questão de assistir à chegada do A330 – estava “bastante contente e feliz” por este “evento histórico”, assinalando também a presença de madeirenses entre a tripulação, referindo-se ao co-piloto, António Sousa, e à assistente de bordo, Catarina Galamba.

Questionado sobre os problemas de operacionalidade no Aeroporto da Madeira por causa do vento, o patrão da TAP foi peremptório: “A segurança é inegociável”. Assegura por isso que a companhia vai “sempre obedecer às regras de limites da operação”, porque “para a TAP a segurança é o valor que está à frente de todos os outros”, reforçou. Apesar dos constrangimentos ocasionais, não tem dúvidas que o aeroporto “é seguro”. Diz mesmo que a TAP está “muito satisfeita com os resultados” da operação de e para a Madeira.

Já Pedro Calado, elogiou o relacionamento com esta administração da TAP, “uma administração muito aberta” à colaboração. Revelou que está já em curso a programação de voos charters ‘para estudantes’, em Setembro e no final do ano.