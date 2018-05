Voleibol verde-rubro sobe à II Divisão

A formação do Marítimo festejou ontem a subida ao Campeonato Nacional da II Divisão feminina em voleibol, ao garantir o segundo lugar na fase final, de apuramento de campeão, da III Divisão, que teve lugar em Paços de Ferreira.

À entrada para a derradeira jornada as verde-rubras necessitavam da vitória e precisam, depois que o Sporting vencesse o Sporting de Espinho. Um ‘sonho’ que acabou por se tornar realidade.

No primeiro jogo desta terceira jornada, e no dérbi insular, o Marítimo veio a vencer as açorianas do Clube K, por uns claros 3-0, tendo dominado os três sets, com os parciais de 25-09, 25-17 e 25-16.

Com o triunfo restava a vitória dos ‘leões’, frente ao conjunto de Espinho, no último jogo do dia, o que veio a acontecer, e por 3-0.

O Sporting sagrou-se assim campeão nacional enquanto as verde-rubras sagraram-se vice-campeãs.

Já na fase final da III Divisão masculina a Arca da Ajuda despediu-se com a primeira vitória, diante da Angústias AC por 3-1 (25-17, 25-17, 22-25 e 25-19) terminando assim a competição no terceiro lugar, mas fora do acesso à subida de divisão.