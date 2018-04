Voleibol já apurou campeões

As actividades do Desporto Escolar, organizadas pela respectiva Direcção de Serviços, continuam a se desenrolar normalmente, a par da preparação para a Festa do Desporto Escolar.

O voleibol já apurou os campeões do Desporto Escolar. Assim, temos: Iniciados Femininos - Escola Dr. Eduardo Brazão de Castro (S. Roque), Iniciados Masculinos - Escola Dr. Maurílio Silva Dantas (Carmo) e Juvenis Femininos - Liceu Jaime Moniz. Já os infantis tiveram disputa na Zona do Funchal, com vitórias da

Este fim-de-semana jogaram os infantis da zona funchal com os seguintes vencedores: Escola A. A. Silva (masculinos) e Escola Bartolomeu Perestrelo (femininos).

No Centro Comercial La Vie algumas escolas que praticam judo apresentaram uma coreografia realizada pelos alunos, tornando o judo como espectáculo artístico. De seguida organizou-se um torneio pioneiro no Desporto escolar, Torneio de judo no solo, onde os alunos realizaram combates só no solo.

No Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal disputou-se o ‘Torneio Final Desporto Escolar’ com escolas da Zona Oeste, Funchal e Este, participando 130 alunos. Prova feita com a colaboração da Associação de Natação da Madeira ao nível da arbitragem, o que deu outro rigor à prova e os alunos puderam acompanhar os árbitros e desta forma aprender com estes.

A Direcção de Serviços de Desporto Escolar, no âmbito da Actividade Motora Adaptada, promoveu uma concentração de Basquetebol, numa vertente adaptada de 4x4, uma modalidade que vai ter a sua vertente mais competitiva durante a Festa do Desporto Escolar. Participaram 12 equipas, cerca de 90 atletas provenientes de escolas e instituições de vários concelhos da RAM.

‘Pré’ teve actividade

A Praça do Povo foi palco de uma actividade organizada pela DSDE para os alunos mais novos. E quando escrevemos mais novos são... mesmo.

Isto porque em acção estiveram alunos da ‘Pré’ dos vários estabelecimentos de ensino, numa prática extremamente entusiasmante.