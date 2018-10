Voleibol do Marítimo derrotado em Oeiras

A equipa de voleibol masculino do Club Sport Marítimo não começou bem a sua participação no Campeonato Nacional da II Divisão masculina, ao sair derrotada, ontem à tarde, na deslocação a Oeiras, em jogo da primeira jornada da prova.

Os verde-rubros foram derrotados no confronto com o CV Oeiras por 3-0. No primeiro parcial, a formação orientada por Ricardo Nunes perdeu por uma diferença...