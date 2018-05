Viver sozinha à beira-mar

O tema ‘Senhora do Mar’, da artista madeirense Vânia Fernandes, adequa-se perfeitamente àquilo que é hoje a realidade da Fajã do Mar, no Arco da Calheta.

Este sítio, sem qualquer tipo de placa a indicar a sua localização e acessível apenas por um caminho pavimentado com cimento, onde só consegue transitar um carro, esconde vários segredos, entre eles, o facto de residir somente uma pessoa, mas já lá vamos.

Falando um pouco sobre a viagem até ao local, chegámos à Fajã do Mar um pouco confusos. Sabíamos que após percorrermos a marginal da Madalena do Mar, logo ao início da subida teríamos de virar à esquerda, como quem antigamente, antes da chegada dos túneis, quisesse chegar à Calheta, ou seja, pela Estrada Regional 101.

A confusão advém precisamente da falta de sinaléctica, como referido anteriormente, mas também devido aos sinais de estrada sem saída, que não correspondem de todo ao que constatámos. Essa indicação acaba por confundir os condutores, especialmente os que nos visitam, votando este troço ao abandono, dado que grande parte prefere transitar na Via Expresso.

Trapalhadas à parte, este sítio plantado à beira-mar merece e deve ser visitado por todos, mas atenção, deixe o carro na via principal, pois caso estiverem mais do que três veículos na estrada de acesso tudo pode se complicar devido à falta de espaço para inverter a marcha.

Praia e capela são os ‘ex-libris’

Chegados à Fajã do Mar saltou-nos à vista a praia, que por sinal é muito frequentada pelos madeirenses, no Verão, mas, por outro lado, também ela desconhecida por alguns.

Esta praia não é vigiada, embora as águas cristalinas convidem a entrar. O calhau miúdo e algumas zonas com areal são os motivos que fazem várias pessoas escolherem esta zona para se refrescar, isto para além do sossego e silêncio que nos absorvem ao ali estar.

No entanto, nem tudo são boas notícias. Um dos acessos à praia foi destruído pelo último temporal que se abateu por toda a ilha, fazendo com que as escadas tivessem sido levadas, literalmente, pelo mar. Agora, a única maneira de chegar lá em baixo é descendo por uma outra escadaria junto à Capela de Nossa Senhora da Vida, o ‘ex-libris’ da Fajã do Mar.

Erguida em 1663 e reedificada no século XIX, esta capela com uma planta maneirista de planta longitudinal simples, tendo uma sacristia adossada ao lado direito, era muito frequentada por marinheiros e pescadores, que iam ali pedir protecção contra os perigos do mar.

Agora, é um dos pontos quase obrigatórios a visitar no concelho da Calheta e, quiçá, um dos locais que podem constar no roteiro das ‘Capelas ao Luar’, evento dinamizado pela Direcção de Serviços de Museus e Património Cultural.

Sozinha contra a ‘maré’ da desertificação na ilha, Maria Salomé persiste em viver na Fajã do Mar há 47 anos

- Orientados por um senhor que costuma ir ali cuidar de uma moradia arrendada para Alojamento Local, soubemos desde logo que vivia apenas uma pessoa na Fajã do Mar.

Quando chegámos à casa da residente, a telefonia estava sintonizada na Rádio Calheta e bem audível desde o início da vereda. Chamámos, mas ninguém nos abriu a porta e aí percebemos que a ‘velha’ técnica de deixar o rádio ligado quando ninguém está em casa era o método utilizado por Maria Salomé, pessoa genuína que viríamos a conhecer duas horas depois, quando chegou à sua residência, após visitar uma amiga.

- “Não me tire retratos, pelas almas do purgatório. Não gosto nada disso. Se tirou apague”. Foram estas as primeiras palavras de Maria Salomé, que já vai fazer 71 anos daqui a três meses.

A mulher, que quase nos fechou a porta de casa por não se sentir à vontade em falar com jornalistas, começou por nos contar que na Fajã do Mar, “antigamente vivia muita gente, perto de 15”, mas “uns embarcaram e outros morreram”, tendo ficado agora sozinha. “A minha casa era de uma tia, que comprei. Quem deu o material para arranjar foi o Alberto João Jardim”, contou Maria Salomé, adiantando que já vive ali há 47 anos, 27 deles na solidão, porque o marido faleceu devido a um problema nos pulmões.

“A única briga que havia em casa era por causa dos cigarros”, avançou a septuagenária, esclarecendo que vive ali “à conta de Deus”, no entanto, já lhe custa subir até à Estrada Regional, “por causa do coração”, problema esse que a afastou da agricultura.

“Tenho televisão, que é a minha alegria. Se eu acordar às 6 horas, fica ligada até à meia-noite. Quando acabam as telenovelas desligo. O rádio deixo ligado para dizer que estou em casa”, adiantou.

- Sobre o seu dia-a-dia, Maria Salomé esclareceu que dá alguns passeios pelas veredas da Fajã do Mar, para fazer algum exercício, sem esquecer as flores que são “um passatempo”, para se distrair. A mulher que apenas vai às compras “de mês a mês”, disse ainda que às vezes come “um pedaço de pão e um pouco de leite” que “já dá para o jantar”.

- Maria Salomé, que vive rodeada de empreendimentos ligados ao Alojamento Local, lembrou ainda que tem de “ligar aos filhos todos os dias” para dizer que está viva, até porque não quer que lhe batam à porta e se deparem com o pior. De resto, a nossa entrevistada tem quatro filhos. Um reside na Inglaterra, outra no Algarve e outros dois na vila da Calheta.

Sobre a praia, Maria Salomé diz que “vem muita gente no Verão”, puxando a brasa à sua sardinha quando chega à hora das comparações: “Esta praia é melhor do que a da vila”, disse de forma convicta.

- A moradora tem muitas dificuldades em subir até à Estrada Regional, onde o táxi lhe deixa quando tem de ir a alguma consulta de rotina. “Ainda consigo subir, mas é muito difícil”, confidenciou Maria Salomé, adiantando que paga à volta de 15 euros para ir à vila. De resto, os taxistas nunca descem pela estrada até ao fundo da Fajã do Mar, como se diz na gíria.

Em termos de agricultura, as bananeiras são a principal fonte de cultiva desta zona, uma realidade que ainda assim contrasta com os tempos antigos. “Isto antes era tudo cultivado”, disse Maria Salomé.

- Depois de nos oferecer amavelmente uma chávena de café e de ter aceitado tirar fotos “apenas de costas”, a ‘senhora do mar’ despediu-se com a certeza que apesar de viver só, o seu ‘cantinho’ é sítio de passagem para muitas gerações e assim continuará a ser, mesmo sendo a última ‘resistente’ da Fajã do Mar.