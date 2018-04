Viver (exclusivamente) nas ondas da Internet

Recentemente o Papa Francisco lançou o desafio em forma de alerta aos mais novos: “Não deixem, queridos jovens, que os fulgores da juventude se apaguem na escuridão de uma sala fechada, onde a única janela para olhar o mundo seja a do computador e do smartphone. Abri de par em par as portas da vossa vida! Que os vossos espaços e tempos sejam habitados por pessoas concretas, relações profundas, que dêem a possibilidade de compartilhar experiências autênticas e reais no vosso dia-a-dia”. As palavras do Sumo Pontífice ecoaram pelas dioceses do mundo inteiro, tendo sido também replicadas na do Funchal no domingo passado.

A discussão à volta do tema tem apaixonado especialistas de diversas áreas do saber. O DIÁRIO questionou uma pedopsiquiatra, uma psicóloga infantil, uma professora e especialista em educação para os media e um professor catedrático, investigador da matéria. Procuramos respostas a muitas preocupações que envolvem o relacionamento dos jovens com os computadores e smartphones. Estamos perante um paradigma civilizacional diferente? Há efeitos nefastos do isolamento a que se submetem a maior parte dos jovens (e também muitos ‘menos jovens’?)

Questões:

1. Redes sociais fomentam a solidão nos jovens?

2. Favorecem afectos artificias?

3. Pais devem estar preocupados?

Adelaide Ribeiro - Especialista em Educação para os Media

1. Redes sociais fomentam a solidão nos jovens?

Dizer que as redes sociais fomentam a solidão dos jovens, ainda que a evidência empírica nos leve a inferir isso, parece-me uma resposta demasiado fácil e simplista.

Seria importante perceber que dinâmicas (familiares, escolares, sociais) influem e determinam as práticas e os comportamentos dos nossos jovens. E a pergunta que me parece relevante colocar, neste contexto, é a seguinte: São as redes sociais que fomentam a solidão, ou é a solidão a que os jovens estão condenados (pela forma como a sociedade se tem vindo a organizar) que os leva a “viver” nas redes sociais? Que “vazios” está a sociedade a provocar na vida das crianças, adolescentes e jovens? Que tempos têm as famílias para preencherem esses vazios? Por outro lado, o conceito de solidão é, também ele, muito discutível.

Independentemente disso, não tenho dúvidas que as redes sociais estão a mudar a forma como nos relacionamos com os outros e com o mundo. Para o bem e para o mal. O que me preocupa, enquanto cidadã e pedagoga, é, por um lado, o grau de dependência que elas potenciam, os tempos que as crianças, adolescentes e jovens passam nas redes sociais e, sobretudo, a falta de mediação em relação ao que é partilhado e consumido nesse contexto.

2. Favorecem afectos artificias?

A questão dos afetos deve ser entendida no quadro dos processos de socialização e de desenvolvimento das pessoas em geral. Numa era em que os processos de socialização estão em constante transformação, é importante que reflitamos sobre o lugar e a natureza dos afetos nestes novos contextos. Reconheço que as redes sociais, pelas suas caraterísticas (e dependendo da forma como são utilizadas) têm uma grande probabilidade de potenciar relações artificiais e, consequentemente, a ideia de uma afetividade ilusória.

3. Pais devem estar preocupados?

Mais do que preocupados, os pais devem estar vigilantes. São eles (ou deveriam ser) os primeiros mediadores daquilo que os filhos produzem ou consomem nestes meios. Não alinho naquelas narrativas que responsabilizam as redes sociais (e os media em geral) por todos os males que acontecem aos jovens. Mas também é preciso reconhecer que uma utilização irresponsável e acrítica das redes pode ter consequências gravíssimas na formação e na vida das pessoas. Por este facto, a mediação familiar e escolar, desde tenra idade, adquire um papel fundamental na formação de cidadãos responsáveis, críticos e cautelosos em relação à forma como interagem e se relacionam com estas realidades. A educação para os media é fundamental neste contexto.

Manuel Pinto – professor catedrático da Universidade do Minho

1. Redes sociais fomentam a solidão nos jovens?

O primeiro ponto a ter em conta é que aquilo a que chamamos ‘jovens’ abarca realidades bastantes diferentes. Ainda que haja estilos de vida, sensibilidades e linguagens a sugerir que eles afinam todos pelo mesmo diapasão, isso não é verdade. Os contextos de vida, os recursos económicos e culturais e as oportunidades face ao futuro estão desigualmente distribuídas e isso também pesa e pode manifestar-se até no próprio uso das redes sociais e nos jogos vídeo.

Digo isto por uma razão muito simples: ao tomarmos o universo juvenil como uma realidade homogénea estamos a impor à realidade uma ideia pré-concebida que nos pode dificultar muito o atender a situações concretas e, sobretudo, a escutar o que os próprios jovens têm a dizer. Sim, porque esta conversa, para o ser verdadeiramente, não pode ser só dos adultos acerca dos mais novos. A ‘solidão digital’ certamente é um risco e, em alguns casos, pode até ser uma realidade. Os adultos trabalham com um modelo de relação e de interacção que está incontornavelmente ligado à presença física. E a verdade é que nada pode substituir os olhares que se cruzam, as palavras e gestos que se trocam. Mas, se assim é, importaria perceber por que existe essa tendência para comunicar a distância e isolar-se no mundo dos ecrãs.

Em resumo, e respondendo mais directamente à pergunta: em certas circunstâncias, as redes podem fomentar a solidão; mas esta solidão pode ser não tanto um mal em si, mas, antes, um sinal de alerta, um sintoma de algo mais fundo, que era preciso conhecer. Para isso, só vejo um caminho: em vez de alimentarmos os nossos fantasmas, dialoguemos mais os jovens concretos, criemos oportunidades para que essa escuta e essa partilha aconteça. Pode ser que encontremos surpresas

2. Favorecem afectos artificiais?

Não serei a pessoa mais competente para responder a esta questão, já que não a examinei, como fiz com outros aspetos. É um equívoco que pode custar caro supor que tudo o que se passa nas redes sociais e, mais amplamente na internet, é artificial. Em muitos casos, para o bem ou para o mal, é bem real, porventura até demasiado real. Dramático é quando o mundo da vida, das relações sociais e dos afetos não sai da órbita do digital. Costumo dizer: nem tudo pode ser digital ou digitalizado; há mais vida para além do digital! Temos de redescobrir a complementaridade e necessidade de tantas facetas do mundo analógico, sem o qual não podemos viver. Alargar os horizontes da vida é alargar os horizontes dos afetos.

3. Pais devem estar preocupados?

Tenho presente o que diz a mais recente mensagem do Papa Francisco aos jovens: “Não deixem, queridos jovens, que os fulgores da juventude se apaguem na escuridão de uma sala fechada, onde a única janela para olhar o mundo seja a do computador e do smartphone. Abri de par em par as portas da vossa vida! Que os vossos espaços e tempos sejam habitados por pessoas concretas, relações profundas, que deem a possibilidade de compartilhar experiências autênticas e reais no vosso dia-a-dia”. Quando isto não acontece, é de ficar preocupado. Os pais e todos aqueles que fazem caminho com os jovens. Mas, para tal, precisamos de fazer uma sociedade onde os jovens não se sintam descartáveis e sem horizontes. Isso, muitas vezes, é a principal razão para a alienação nos ecrãs. Mas temos sempre de o fazer não só para os jovens, mas com os jovens.

Ana Corina Rodrigues – pedopsiquiatra

1. Redes sociais fomentam a solidão nos jovens?

Actualmente as redes sociais têm sem dúvida aumentado a solidão dos jovens.

Não só porque com um simples acesso possibilitam um numero “ilimitado” de amigos virtuais o que cria a ilusão de não estar só, dificultam o relacionamento com os pares, a família e o meio social envolvente, mas também porque a sua utilização indiscriminada cria sinais cada vez mais preocupantes de dependência, que levam a um maior isolamento, dificuldades na interacção social, baixo rendimento escolar, maus hábitos alimentares e de sono com risco de desenvolver Perturbações ansiosas e/ou depressivas.

2. Favorecem afectos artificias?

Favorecem afetos artificiais, porque nas amizades virtuais faltam elementos que estão presentes nas reais, como a tridimensionalidade, as expressões faciais, a linguagem corporal e o contacto físico, são baseadas em informação limitada e por isso incompleta.

Nas redes sociais há a possibilidade de criar um perfil que nem sempre é real pois quem está do outro lado não tem como o confirmar.

Muitas vezes as pressões que os jovens enfrentam no meio escolar e social, o bulliyng de que são vitimas, a disfuncionalidade familiar, conduzem a uma cada vez maior sensação de não serem compreendidos por quem os rodeia.

A facilidade de poder estar em permanente comunicação com outros através de mensagens curtas e frequentes, no Facebook, Twiter, Instagram, dificultam o desenvolvimento da sua personalidade e não permitem terem experiências sociais mais autênticas em que têm de lidar com as suas emoções que são a base de qualquer relação saudável.

3. Pais devem estar preocupados?

Os pais devem cada vez mais estar atentos e preocupados com esta situação pois cada vez mais se observam efeitos negativos na saúde mental dos jovens.

Devem ajudar os filhos a fazer um uso criteriosos e saudável do tempo que estes passam na internet, supervisionar com quem se relacionam e alertá-los para os riscos.

É fundamental estarem atentos aos sinais que apresentam e que podem ser manifestações de problemas ansiosos ou depressivos.

Sílvia Brazão – psicóloga

1- As redes sociais na Internet, não constituem em si mesmas um problema. A questão é a forma como são usadas. A investigação tem revelado que a sua utilização por crianças e jovens tem efeitos benéficos, favorecendo o desenvolvimento de competências como a capacidade de comunicação e socialização, para além da oportunidade de novas aprendizagens e do acesso a informação atualizada. O problema surge aquando da utilização abusiva. A baixa capacidade de auto-regulação e a susceptibilidade à pressão do grupo naturais nestas idades podem comprometer uma utilização segura, sendo que a solidão e a depressão são os problemas clínicos que podem decorrer. No entanto, nos casos que acompanho, e que corroboram a investigação, não são as redes sociais que causam a depressão, mas podem levar a que o jovem já deprimido as utilize como tentativa de preencher um vazio, suprindo momentaneamente a falta de apoio, carinho e amor, que é a base do problema.

2- É uma realidade inequívoca o facto do meio virtual ser hoje uma via tão generalizada, acessível e imediata de comunicação entre os jovens. E, portanto, o contacto que é estabelecido é mais distante e impessoal, não havendo lugar para o convívio, o olhar olhos nos olhos ou para o toque físico. Além de que nas relações pelas redes sociais, privilegia-se a quantidade, pois quanto mais amigos o jovem tem, mais visível e popular será, o que pode distorcer valores humanos muito importantes, e conduzir à superficialidade e à falta de autenticidade nos relacionamentos. No entanto, mais uma vez são as circunstâncias de vida do jovem, a sua rede de suporte familiar, social e condições emocionais que o irá predispor, ou não, a ser vítima dos perigos da utilização abusiva das tecnologias e da Internet.

3- Atentos sim, sempre, mas não necessariamente preocupados. A atenção dos pais favorece cuidados adequados à satisfação das necessidades dos filhos. E a preocupação, sobretudo quando excessiva, leva na maioria dos casos ao excesso de controlo, e por sua vez à criação de relações familiares conflituais, sendo prejudicial ao bem estar emocional dos filhos. É recomendado que os pais estejam ativamente envolvidos nas suas atividades online, (respeitando e garantindo a privacidade a que estes têm direito) de modo a que a sua utilização se mantenha dentro das margens de segurança necessárias. Estudos indicam que os adultos que usam mais Internet, sentem-se mais confiantes para orientar os seus filhos.