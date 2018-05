Vitória garante regresso à I Divisão

O Marítimo garantiu ontem o regresso à I Divisão de juniores ao fim de oito temporadas, num jogo em que revelou alma e capacidade para suster um adversário que a espaços demonstrou mais potencial.

O Tondela mostrou mais segurança no domínio e dinâmica de jogo. O Marítimo equilibrou e desinibiu-se perante o líder e acabou por chegar ao golo num livre de Vilson Caleir, exemplarmente cobrado sem quaisquer hipóteses para o guarda-redes beirão. O jogo entrou depois numa fase equilibrada com o Tondela a procurar o empate e o Marítimo a explorar as transições rápidas para as costas da defesa. O golo do empate aconteceu em cima do intervalo, originado de uma falta inexistente que deu canto e após uma segunda bola Diogo Vila, na área, rematou para o empate.

Na segunda parte, o Marítimo entrou mais calculista e mais perigoso nas transições. O golo aconteceu num passe para Nélson Carvoeiro, que na área rematou para uma grande defesa de Joel Sousa mas na recarga fez o 2-1. A partir desse momento os madeirenses reagiram e tiveram mais dois remates perigosos que poderiam ter ampliado.

Assim, ao fim de oito temporadas o Marítimo carimba o regresso ao escalão maior do futebol nacional.

No final do encontro, o treinador da formação verde-rubra, José Pedro Jacinto, disse: “Este sucesso é de todo o departamento e da forma como todos se empenharam e trabalharam na procura do sucesso. O início da fase final foi complicada mas aos poucos conseguimos colocar a equipa no caminho certo. Os jogadores foram inexcedíveis e esta vitória é essencialmente deles.”