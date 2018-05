Vitória em Portugal dá liderança no Mundial

O belga Thierry Neuville (Hyundai i20) venceu ontem pela primeira vez o Rali de Portugal e assumiu a liderança do campeonato do mundo, após o seu segundo triunfo do ano, em seis provas. Neuville, vencedor do Rali da Suécia em Fevereiro, impôs-se na 52.ª edição do rali português e segurou a vantagem nas cinco últimas especiais, em Fafe, onde o britânico, Elfyn Evans (Ford Fiesta), manteve a segunda posição, a 40 segundos do belga, à frente do finlandês Teemu Suninen (Ford Fiesta), terceiro a 47,3 segundos.

Já Armindo Araújo (Hyundai i20 R5) foi o melhor português na edição de 2018 do Rali de Portugal, ao terminar no 14.º lugar, a 22.35,3 minutos do vencedor, o belga Thierry Neuville (Hyundai i20).

O segundo melhor entre os portugueses foi Miguel Barbosa (Skoda Fabia R5), ao terminar no 17.º posto, a 25.56 minutos do vencedor, enquanto Diogo Salvi (Skoda Fabia R5), 23.º na geral, a 46.52,1 minutos, foi terceiro.