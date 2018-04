Vitória do ABC não abana ambição da SAD

O Madeira Andebol SAD perdeu ontem no Funchal frente ao ABC de Braga por 22-21, com os nortenhos em vantagem no final da primeira parte por 11-8, partida referente à quarta jornada da fase final do ‘nacional’ da I Divisão, grupo A.

Um êxito que acaba por se justificar, pois afinal os bracarenses estiveram sempre na frente do marcador à excepção do parcial inicial 3-2 nos sete minutos iniciais e depois aos 25 minutos com uma igualdade a 8 golos.

Um desfecho que resulta sobretudo da melhor eficácia dos nortenhos mormente em termos defensivos, ABC que soube tirar proveito de uma forma eficaz dos erros dos madeirenses.

O Madeira Andebol SAD que ontem se exibiu no Pavilhão do Funchal, um recinto a precisar urgentemente de uma lavagem ao seu piso, foi uma equipa claramente realista. Esta derrota em nada retira da ambição que o grupo de trabalho tem evidenciado em todos os seus compromissos competitivos. Ontem perante um ABC mais certinho, os madeirenses demonstraram muitas competências quer na gestão dos momentos bons e existiram muitos apesar de tudo, quer sobretudo perante os erros penalizadores. Uma equipa que tem à porta mais uma jornada desta fase final na próxima terça-feira no Funchal frente ao Avanca, antes da recepção ao AEK de Atenas e perante um quadro escasso de recursos, certamente fez aquilo que lhe competia Dar tudo pela vitória mas fazendo uma cuidada gestão para não hipotecar o futuro próximo. Relembre-se que num espaço de uma semana e meia este foi quinto jogo dos madeirenses. Muito têm feito de facto.

Na II Divisão, o Marítimo foi ontem ao reduto do São Mamede vencer por 29-27, com 15-13 ao intervalo favorável aos madeirenses. Três pontos preciosos.