Após uma primeira meia hora de sonho, o União teve de suar, ontem, na Ribeira Brava, para sair vitorioso. A recepção ao Leça parecia bem encaminhada para uma vitória tranquila, mas uma segunda parte ‘paupérrima’ quase deitou tudo a perder.

No último sopro, o central Maksym pareceu ter o empate nos pés, mas as mãos de Ravi seguraram a vitória a caseira, com uma defesa que conciliou...