Vitória chegou no fim

Um Marítimo B ‘reforçado’ com alguns elementos da formação principal (Ibson e Everton, que curiosamente foram os autores dos dois golos verde-rubros) venceram, com muitas dificuldades, o Marinhense do nosso bem conhecido Filipe Moreira, assegurando a conquista de três pontos preciosos, numa altura em que a equipa de Ludgero Castro, quiçá, contra as expectativas iniciais, está na luta pela manutenção no Campeonato de Portugal. Mesmo que, para a próxima temporada, possa transitar para o Campeonato de Sub-23, ainda em discussão.

Os ‘bês’ verde-rubros não jogaram bem. Nem o jogo foi sequer atractivo, pese embora muito disputado. Durante toda a primeira parte o Marítimo B tomou teve a iniciativa e o domínio do jogo, com mais bola, melhor circulação da mesma, mas sem ideias para conseguir criar situação de finalização. Ou seja, um domínio infrutífero, ante um Marinhense bem organizado no seu processo defensivo, mesmo que denotando, muitos dos seus jogadores, carências de ordem técnica.

Tanto assim que dominava o Marítimo B e marcou o Marinhense. Nanu falhou uma intercepção fácil e deixou José Pedro isolado para a baliza maritimista, com o jogador forasteiro a atirar fora do alcance de Pedro Mateus à saída do guarda-redes verde-rubro. Contudo, o domínio total do jogo continuou na posse dos maritimistas, mas tanto domínio apenas valeu um golo, o do empate, à passagem do minuto 41, quando Ibson, oportuno, remata fora do alcance do guarda-redes João Guerra.

Na segunda parte a qualidade do futebol praticado piorou. Muita luta, muito futebol directo, num jogo agora mais repartido e mais disputado junto das duas áreas. Mas, os jogadores verde-rubros evidenciavam uma gritante falta de clareza e discernimento, que nem as mudanças na equipa introduzidas por Ludgero Castro surtiram efeito. Mesmo assim, na ponta final, o Marítimo B surge mais pressionante na área adversária e Jonhson, recém-entrado, falha o golo à boca da baliza. Até que, já perto do fim, surge a grande penalidade cometida por o veterano João Paulo (esse mesmo, antigo central do Sporting), que substituindo o seu guarda-redes na baliza, defende com a mão a recarga de Jonhson a uma bola que Cristiano Vasconcelos atirara à barra. Na conversão do castigo máximo, o brasileiro Everton deu a vitória ao Marítimo B.