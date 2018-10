Vítor Gomes com noite memorável

O médio Vítor Gomes, capitão do Desportivo das Aves, foi a figura do jogo que encerrou a sexta jornada da I Liga. Ao apontar três golos garantiu a primeira vitória à equipa de José Mota que deixou o último lugar da tabela classificativa.

Num jogo que se defrontavam os dois últimos, a equipa da casa entrou mais forte, com um trio de avançados que criou problemas ao Portimonense.

Nem foram necessário dez minutos para o Aves ganhar vantagem no marcador. Canto na direita, Defendi cabeceia ao ferro e na ressaca Vítor Gomes marca.

No primeiro tempo, o Portimonense teve duas oportunidades flagrantes para empatar, com jogadores isolados frente a Beunardeau, mas o guarda-redes da casa levou a melhor.

O Aves marcou aos 8 minutos da primeira parte e... aos 7 de segunda. Mais um lance confuso na área do Portimonense, com Vítor Gomes a aproveitar um ressalto para rematar e fazer o segundo da sua conta pessoal.

Folha mexeu na equipa, meteu dois avançados, mas nunca conseguiu alterar o rumo do jogo.

Quanto faltava um quarto de hora para o fim do jogo, Vítor Gomes fez o ‘hat-trick’, com um remate de cabeça bem colocado e quase sem oposição.

Com este resultado, ficam quatro equipas com quatro pontos no fundo da tabela. Pelo critério de desempate (diferença de golos), é o Nacional que passa a ocupar o lugar de ‘lanterna vermelha’.