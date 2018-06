Vítor e Gilda vencem Torneio BPI Challenge

Cerca de 120 golfistas fizeram questão de assinalar, nos ‘greens’, as bodas de prata do Torneio BPI BPI Challenge Madeira 2018, que voltou a ter como palco o campo do Clube de Golf do Santo da Serra.

Para além do enorme convívio e da luta pelo pódio nos diversos escalões, o evento apurava ainda os melhores jogadores para disputar final nacional do BPI Challenge 2018, que terá lugar a 14 de Outubro no campo Vidago Palace Golf course. O passaporte para a final portuguesa foi conquistado por Gilda Sousa, Vítor Nóbrega, Norberto Henriques e Rui Alberto Sousa, que obtiveram os melhores resultados net e ainda Pedro Henriques e Michael Mendes (melhores resultados Gross).

No que toca à classificação nas diversas categorias e modalidades, Vítor Nóbrega foi o grande vencedor, na modalidade stableford net) ao realizar um total de 40 pontos. Já a fechar o pódio ficaram Norberto Henriques e Rui Alberto Sousa, que entregaram o cartão de jogo com 38 pontos, ambos, mas com vantagem para o primeiro, no sistema de desempate. Na prova feminina Gilda Sousa registou um total de 37 pontos consagrando-se campeã desta edição, enquanto Ana Bento e Lara Vieira terminaram nas posições seguintes. Já no escalão sénior Charles Vidal festejou a vitória com 38 pontos.

No que respeita à classificação Gross (geral), Pedro Henriques venceu, com 73 pancadas (1 acima do par do campo).

Quanto aos prémios especiais, July Franco e Joe Teixeira Mendes venceram na ‘Bola mais perto do Buraco’, enquanto no drive mais longo a vitória sorriu a Lara Vieira e Vítor Nóbrega.