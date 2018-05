Vítor Campelos falado

Continua o impasse entre Daniel Ramos e o Marítimo. Pese embora com contrato por mais um ano com os verde-rubros, é ponto assente que o (ainda) treinador maritimista vai rumar ao Desportivo de Chaves, para o que Carlos Pereira exige ser ressarcido de um determinado valor, de acordo com o que já escrevemos em edições anteriores, valor não determinado, já que não existe cláusula de rescisão de contrato.

Contudo, Daniel Ramos desmente que esteja em contacto com qualquer clube, conforme declarações não gravadas prestadas à RTP Madeira. O treinador goza as férias em Vila do Conde enquanto espera que o presidente do Marítimo lhe dê uma resposta ao que colocou na mesa, aquando da reunião entre ambos antes da Gala do Marítimo.

Ao que apuramos, Daniel Ramos terá colocado ao presidente da SAD maritimista a vontade de sair de uma forma pacifica e amigável, tendo em conta que considerava não ter condições para acrescentar mais àquilo que tinha produzido nas duas épocas anteriores e que tudo o que acontecera no decorrer desta temporada ainda estava demasiado fresco para ser ultrapassado.

Reunião na Liga segunda-feira

Enquanto isso, Carlos Pereira vai estar segunda-feira na Assembleia Geral da Liga e poderá aproveitar o ensejo para voltar a falar com Daniel Ramos, o Marítimo estará na busca do sucessor de Daniel Ramos, e fala-se no nome de Vítor Campelos, que treinou nos últimos três anos a equipa B do Vitória de Guimarães, mas este diz desconhecer qualquer interesse do Marítimo no seu concurso e é ainda apontado ao Rio Ave.