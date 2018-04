Visitas guiadas marcam fim

Foi com Madalena Vidigal que abriu a exposição ‘Rui Goes Ferreira. Imagem de uma obra interrompida’ e é com a curadora que fecha amanhã esta mostra dedicada ao arquitecto na Porta33, na Rua do Quebra Costas no Funchal, onde estão programadas duas visitas orientadas.

Fotografia e desenhos de projectos são algumas das formas que desde o final de Janeiro deram visibilidade a Rui Goes Ferreira, percursor da arquitectura moderna no arquipélago. Mas não só. A par das obras em exposição, outras leituras foram promovidas e desenvolvidas em espaços criativos e de formação para vários públicos, como as sessões de história encenada por Catarina Claro, cuja última é neste sábado às 11 horas. Intitula-se ‘Avô: palavras não chegam para te contar’, é para famílias com crianças dos 3 aos 6 anos. Já as visitas orientadas por Madalena Vidigal realizam-se às 16 horas e às 18h e são para o público em geral.

A curadora e neta do arquitecto foi central nesta exposição, criada para aumentar o conhecimento sobre a obra e o pensamento de Goes Ferreira, falecido em 1978, na esperança de que contribua também para a protecção das suas obras. “A exposição, que agora se encerra, ganhou forma a partir da investigação de Madalena Vidigal, no âmbito da tese de mestrado na Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto e foi motivada pela responsabilidade de divulgação de um legado ímpar no contexto da arquitectura dos anos 60 e 70 no Arquipélago da Madeira e pelo acordo de doação do acervo de Rui Goes Ferreira à Fundação Marques da Silva no Porto”, recorda a Porta33. Apresenta fotografias de Duarte Belo e foi concretizada com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian.

Nos planos de Madalena Vidigal estão ainda um livro e um filme.