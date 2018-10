O Teatro Bolo do Caco e Associação Casa Invisível co-produziram um projecto de visitas performativas para o Museu A Cidade do Açúcar e o Museu Henrique e Francisco Franco em parceria com a Câmara Municipal do Funchal, através do Serviço Educativo. Têm como público-alvo crianças do 1.º Ciclo do Ensino Básico e começam já amanhã.

‘Saber o Sabor’ é o título das vistas encenadas programadas...