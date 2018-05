Viragem na Zona Velha focada em tese e exposição

Avaliar a sustentabilidade cultural do processo de regeneração da chamada Zona Velha do Funchal, a começar pela iniciativa ‘Arte das Portas Abertas’, é uma das pretensões do projecto de pesquisa de Laura Portinaro, que é também a autora de ‘Os Rostos da Regeneração - Uma foto-história de Santa Maria’, exposição fotográfica que vai documentar a transformação da zona de Santa Maria através dos rostos das pessoas que a habitam. A inauguração é hoje às 18h30, no n.º 26 do Largo do Corpo Santo, onde vai ficar patente ao público até ao dia 15 de Junho.

Com curadoria de José Zyberchema e numa co-organização com a Câmara Municipal do Funchal,

Laura Portinaro, formada em relações internacionais e em filologia clássica, comparativa e moderna, apresenta um conjunto de obras que ajudam a contar a história de transformação desta que era uma das zonas mais pobres e mal conotadas do Funchal numa das mais apelativas e frequentadas. A mostra faz parte de um projecto de pesquisa integrado na tese de pós-graduação em Geografia Social, da autora, orientada por Sara Bonati (investigadora da Universidade de Florença e do CIERL - Centro de Investigação em Estudos Regionais e Locais Universidade da Madeira) e por Raffaella Afferni (da Universidade do Piemonte Oriental), em colaboração com a Associação Insular de Geografia.

“O projecto visa avaliar a sustentabilidade cultural do processo de regeneração da área de Santa Maria, começando pelo projecto Arte das Portas Abertas, através da foodification (transformação através da ‘alimentação’) do distrito (particularmente a Rua Santa Maria) e a redescoberta do valor histórico e cultural da área, na qual várias lojas de arte e artesanato foram abertas”, explica uma nota da Câmara.” A intenção foi não apenas documentar o bairro, mas interagir com a população residente, produzindo um momento de reflexão”. Esta reflexão está também integrada na exposição através de entrevistas e diálogos com moradores, artistas e outros que ajudam através dos seus testemunhos a melhor compreender a experiência as transformações, os desafios e as potencialidades do processo de regeneração. “Dado que a exposição será uma oportunidade de retorno à comunidade, a intenção foi instalá-la na própria Zona Velha, permitindo um encontro directo com o território e seus habitantes, onde as histórias se baseiam, o que foi assegurado pela Câmara através da cedência do espaço.

A exposição ‘Os Rostos da Regeneração - Uma foto-história de Santa Maria’ pode ser vista diariamente das 14 horas às 18 horas.