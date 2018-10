Viola de Arame concorre a interesse municipal

O VIII Encontro de Violas de Arame – V Encontro de Tocadores de Viola Campaniça realiza-se a 10 e 11 de Novembro na Freguesia de São Martinho das Amoreiras, em Odemira, no Alentejo e vai contar com a presença do músico madeirense Vítor Sardinha. O IX poderá acontecer na Madeira, esse é o desejo do também investigador e da Associação Musical e Cultural Xarabanda, que submeteu uma...