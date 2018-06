Vinte anos de prisão por matar chefe dos carreiros

Leonel Correia, o homem que matou a tiro o chefe dos carreiros do Monte a 11 de Janeiro do ano passado, foi condenado, ontem, a 20 anos de prisão pelos crimes de homicídio qualificado e detenção ilegal de arma. O colectivo do Juízo Central da Comarca da Madeira presidido por Teresa de Sousa condenou ainda o antigo carreiro a pagar uma indemnização de 120 mil euros à viúva e às duas filhas de Norberto Gouveia, as quais assistiram à leitura do acórdão e emocionaram-se no final.

A juíza que presidiu ao julgamento descreveu que Leonel agiu de forma “insensível” e com “sangue frio”. A forma como executou o crime pesou bastante na qualificação do crime. Saiu de casa munido de uma pistola com o firme propósito de tirar a vida ao seu antigo chefe. Ao encontrá-lo, nas imediações da sede dos carreiros do Monte, disparou três tiros. Dirigiu-se depois a um bar nas proximidades e “teve oportunidade para reflectir”. Mas ao constatar que a vítima continuava com vida, voltou para junto da mesma e “não hesitou” em disparar mais três tiros à ‘queima roupa’, que acabaram por provocar a morte de Norberto Gouveia, aos 54 anos de idade. Na origem do crime estão desavenças laborais. Leonel Correia, de 53 anos, conhecido pela alcunha de ‘bisonte’, teve de deixar a profissão de carreiro do Monte por motivos de saúde. Teve direito a uma indemnização do seguro e recebia uma pensão de invalidez mas supostamente pretendia continuar a auferir uma compensação financeira na associação de carreiros do Monte. Norberto Gouveia achava que a associação não lhe devia nada e acabou por ser o alvo da frustração do antigo carreiro, que achava que o seu chefe o perseguia e via-o “como a causa da sua infelicidade e do seu infortúnio”. No entanto, como a juíza Teresa de Sousa fez questão de assinalar, “não se provou que Norberto Gouveia andasse a roubar [a associação de carreiros] ou que fosse um chefe autoritário”.

A indemnização corresponde exactamente ao valor pedido pela família da vítima e a pena de 20 anos de prisão é a medida que foi pedida pelo procurador Paulo Oliveira nas alegações finais. O advogado da família tinha defendido pena máxima (25 anos de prisão) mas o colectivo teve em conta algumas circunstâncias atenuantes: o arguido tem cadastro limpo, era um homem de trabalho e estimado pela família.

O julgamento teve início a 17 de Outubro de 2017 mas esteve parado alguns meses pelo facto da defesa ter requerido uma avaliação psiquiátrica do arguido. Contudo, concluiu-se que o mesmo não sofria de qualquer anomalia do foro psiquiátrico.

O antigo carreiro, que se encontra em prisão preventiva desde a data do crime, pode ainda recorrer da decisão judicial. A advogada da família da vítima, a mulher e as filhas não quiseram prestar declarações no final da audiência.