Vinho ‘Terra Bona’ nasce na Boaventura

Fixe o nome: “Terra Bona” Family Harvest. É a designação do novo vinho branco nobre, uma produção limitada a “três mil garrafas numeradas” que promete acrescentar potencial aos vinhos de mesa madeirenses. Marco Noronha não esconde a satisfação por concretizar um “sonho”, em que a quinta do Cardo, na Boaventura, será parte integrante de um projecto que abarca a exploração de uma unidade agroturística que pretende ser uma referência no mercado regional. Mas já lá vamos.

A primeira fase do plano de desenvolvimento está concluída com a apresentação – a decorrer no próximo sábado – do ‘Terra Bona’ que provém da “casta Arnsburger através de um cruzamento com origem na casta Riesling, em homenagem à importância dos Cisterianos na história do vinho”, adianta o proprietário.

A propósito das características da prova, João Pedro Machado, enólogo da Adega de São Vicente, explica que o líquido dos deuses apresenta um “aroma complexo onde as notas de fruta tropical sobressaem, sobre um fundo floral. Na boca, o vinho mostra-se fresco, envolvente e com uma interessante mineralidade. Agradável persistência”.

Seja como for, Noronha prefere guardar detalhes do produto para o lançamento do vinho, particularmente o preço, sendo certo que a garrafa de 75 cl e o rótulo mereceram especial atenção, garante.

“O nosso propósito não é a produção de muito litros, é fazer um vinho diferente onde possamos controlar todas as fases de crescimento e desenvolvimento da uva, de qualquer modo pretendemos fazer todos os anos esta quantidade”, acrescenta mais uma razão pela qual o objectivo não passa pela quantidade mas pela qualidade, conforme deixa sublinhado.

Turismo e agricultura

de mãos dadas

Na quinta do Cardo, um espaço de 9.200 m2 será criado um projecto integrado de agroturismo que promoverá a sustentabilidade e complementariedade da presente actividade vitivinicola.

Está previsto a construção de uma ‘casa-mãe’ conjuntamente com mais cinco unidades apoiadas por uma piscina e uma sauna. Os hóspedes serão convidados a efectuar um roteiro integrado numa paisagem arrebatadora, ora não estivesse próximo da Floresta Laurissilva.