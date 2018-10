Vinho pioneiro em estágio nas Grutas de São Vicente

São 1.500 garrafas de vinho branco provenientes de castas de verdelho, colhidas na Quinta do Barbusano, que se encontram submersas nas Grutas de São Vicente. A sensivelmente 400 metros entre o local da poda e do estágio, o vinho já engarrafado encontra-se ali desde 9 de Maio em virtude de uma experiência pioneira que termina “no final deste ano ou no princípio do próximo”, conforme...