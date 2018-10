Vinho Madeira promove-se no mercado norte-americano

O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), entidade responsável pela promoção e divulgação do Vinho Madeira, está a realizar até ao dia 18 de Outubro uma série de acções promocionais distintas em São Francisco e Seattle, nos Estados Unidos da América, país este que se destaca, desde há muito, como um dos principais mercados de exportação para o Vinho Madeira....