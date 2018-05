Vinho Madeira muda datas para ter ferry

A edição de 2018 do Rali Vinho Madeira será disputada entre os dias 3 e 5 de Agosto, ao contrário dos dias 2,3 e 4, de Agosto conforme está inicialmente agendado.

Esta mudança de datas, da edição de 2018 do mais importante rali a disputar em solo madeirense tem haver com o transporte marítimo por ferry, o que obrigou a que o evento se inicie não numa quinta-feira mas sim na sexta-feira, de forma a possibilitar o desembarque das viaturas na quarta-feira, dia 1 de Agosto, e o embarque na segunda-feira (dia 6)

“A Direcção do Club Sports Madeira e a Comissão Organizadora do Rali Vinho Madeira (RVM) 2018, informam que, devido aos dias de semana estabelecidos para o transporte marítimo por ferry, com chegada semanal agendada para a quarta-feira, obrigou a que o programa do Evento se adequasse a esses novos dias de chegada e partida do Ferry no Porto do Funchal. Assim, e após conversações com as entidades envolvidas e a empresa transportadora, foi decidido que a realização do RVM 2018, será nos dias 3, 4 e 5 de Agosto (sexta, sábado e domingo), de forma a possibilitar o desembarque das viaturas na quarta-feira, dia 1 de agosto, e o embarque na segunda-feira, dia 6 de agosto”, adianta o comunicado enviado à imprensa pela organização durante a tarde de ontem.

“Esta deliberação, que esperamos vir ao encontro de uma maior disponibilidade por parte dos espectadores em geral, já que decorrerá no fim de semana, foi comunicada às Entidades Desportivas FIA e FPAK, ao Governo Regional da Madeira, seguindo-se naturalmente também a todos os outros participantes e patrocinadores do Evento.”

A organização agradece ainda a “a compreensão de todos para com esta alteração de última hora, das datas e programa do RVM 2018. Oportunamente a Comissão Organizadora divulgará o novo programa e horário do RVM 2018”.