Vinho Madeira continua a conquistar vendas

A comercialização do Vinho Madeira continua a subir em quantidade e valor. No primeiro trimestre deste ano, verificou-se um aumento na ordem dos 15% face ao período homólogo de 2017, em relação à quantidade comercializada (+842.750 litros) correspondendo a uma subida de 8% do valor (+4.620.229 euros).

Os números agora dados a conhecer ganham ainda mais importância tendo em conta que o próprio ano de 2017 terminou com variações também positivas em ambos os parâmetros: ao nível de litros e também no valor.

Para o secretário regional de Agricultura e Pescas, os indicadores agora apurados estão em consonância com a previsão do Governo Regional. “Foi nossa política apostar em mercados emergentes como Japão, China ou Rússia e essa aposta tem-se revelado benéfica”, disse Humberto Vasconcelos.

Para o governante, a promoção realizada tem sido “fundamental” para reactivar mercados que em tempos tiveram tradição neste vinho. “Se olharmos para os números reparamos que há efeitos directos e positivos da promoção que temos realizado”, afirmou. Exemplo disso é o mercado russo, apontou.

Mercado regional consome mais 23%

Outro aspecto de especial destaque tem sido o próprio mercado interno que também tem apresentando um crescimento gradual. “Em relação ao mercado regional é com orgulho que constatamos que depois do que foi alcançado em 2017 o primeiro trimestre deste ano mostra que há um crescimento na ordem dos 23% em relação à quantidade vendida”, observa Humberto Vasconcelos. Foram sensivelmente 119.575 litros, revelou.

Estes números demonstram que os madeirenses estão a consumir mais e reconhecem a importância deste produto, mas são também o reflexo das campanhas dirigidas pelo Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) ao turista que nos visita.

“O IVBAM e o próprio sector do vinho têm realizado um trabalho promocional específico para o mercado regional, dirigido ao próprio madeirense e também ao turista. Por vezes é um trabalho que é realizado sem se saber mas que passa por acções na restauração e na hotelaria”, revela Humberto Vasconcelos.

Em todo o ano de 2017 foram vendidos 3.218.242 litros de Vinho Madeira, representando um valor que ascendeu a 19.117.400 euros.