A apresentação do novo vinho branco da marca Seiçal, o Latadas 2017, teve ontem o condão inédito de juntar, como oradores, Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, e Emanuel Câmara, presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz.

O autarca socialista não desperdiçou o momento raro, fazendo questão de registar a estreia de poder intervir, no seu concelho, num acto presidido...