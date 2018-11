O Rio Ave venceu os quatro jogos que efectuou em casa. Isso reflecte bem a exigência do próximo jogo do Nacional, amanhã, em Vila do Conde. A equipa orientada por José Gomes tem sido uma das mais consistentes e regulares nas primeiras jornadas do campeonato e está nos primeiros lugares, no meio dos crónicos candidatos ao título.

É verdade que este exigente desafio chega numa altura...