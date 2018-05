Vila cheia até ao final

“Um investimento com retorno”. Esta é a frase que define o balanço da presidente da Câmara Municipal da Ponta de Sol, Célia Pessegueiro, ao fim de quatro dias do ‘Festival Aqui Acolá’.

“Foram quatro dias com um programa intenso, com oferta para todas as idades e bastante longo. Fomos tendo públicos diferentes, em diversos momentos, mas naturalmente que os cabeças-de-cartaz proporcionaram os momentos em que de facto a vila encheu e parou para assistir”, assegurou Célia Pessegueiro, não tendo dúvidas de que este é um cartaz já consolidado e de qualidade.

A autarca avançou que as unidades hoteleiras, bem como o Alojamento Local, apresentaram-se durante o festival com “muito boa ocupação”, à semelhança dos restaurantes e cafés. “Estamos a contribuir para a economia local”, destacou a presidente do município.

Fazendo um exercício de memória, Célia Pessegueiro recordou que “a Ponta de Sol não é o ‘Festival Aqui Acolá’”, ou seja, “é também música nas capelas, a oferta de concertos alternativos e cinema”, no fundo, “uma série de iniciativas que permite formar públicos”.

“A população local envolve-se e participa. Depois temos muita gente de concelhos vizinhos e toda a parte da ilha que nos visitam para estes momentos”, adiantou, enumerando de seguida os motivos que levam o público a escolher ficar a Oeste.

“Quem vem à Ponta de Sol procura algo muito específico. Procura uma vila pacata, culturalmente rica e com oferta variada de programação e de alto nível. O ‘Aqui Acolá’ é um concentrado de várias iniciativas num período muito curto, mas que é o espelho do que acontece ao longo do ano no concelho. É nesse caminho que queremos continuar, porque estas marcas não se podem perder”, esclareceu Célia Pessegueiro.

‘Alargar’ está fora de hipótese

Sobre a hipótese de alargar o festival, Célia Pessegueiro afirma que essa questão não é algo em que pensa, mas torna-se necessário pensar num aspecto importante.

“Há uma maior disponibilidade das pessoas ao fim-de-semana e este é um evento que vive muito dos visitantes de outros concelhos. As pessoas vêm quando têm tempo para ficar e não de passagem. A ideia não é tornar isto muito pesado. Temos de ter consciência que quatro dias com iniciativas de manhã à noite é bastante intenso. A quantidade seria inimiga da qualidade”, alertou a presidente da autarquia.

Em nome da autarquia, Célia Pessegueiro agradeceu à Direcção Regional da Cultura (DRC) por “abrir as portas do Centro Cultural John dos Passos”, não esquecendo “toda a comissão organizadora e empresas envolvidas no evento”, sem querer destacar ninguém, pois sem todos eles “nada seria possível”.