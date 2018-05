Vigilantes ‘reclamam’ da Provise e da Prosegur

Quatro trabalhadores do sector da segurança privada da empresa PROSEGUR manifestaram-se ontem, primeiro à porta da PROVISE, depois na PROSEGUR, para responsabilizar ambas as empresas pela situação em que se encontram.

Estes trabalhadores, afectos à PROSEGUR e com funções no Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira, ficaram sem emprego devido ao facto da empresa ter perdido o concurso público para a PROVISE que acabou por não os admitir.

A denúncia é feita pelo Sindicato de Trabalhadores de Serviços de Portaria e Vigilância, representado por Maria José Afonseca. A sindicalista denuncia que estes trabalhadores estão, desde Fevereiro, sem trabalho e sem salários, razão deste ‘protesto’.

De acordo com Maria José Afonseca, “pela via legal a PROVISE deveria ter ficado com os trabalhadores, com os mesmos direitos e funções” que já antes desempenhavam ao serviço da PROSEGUR. O problema é que a nova empresa, que desde 4 de Abril tomou a empreitada da segurança privada no Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira, “rejeita ficar com os trabalhadores” por entender que não há transmissão. Posição contestada pelo sindicato que assegura que os quatro vigilantes ‘despedidos’ têm direito ao posto trabalho, ou seja, “era de todo justo que (PROSEGUR) chamasse estes trabalhadores”, reivindica.

A manter-se o impasse, Maria José Afonseca admite que o único caminho a seguir será a via judicial “contra as duas empresas”.

“É inadmissível que isto aconteça, porque o trabalho existe e por direito próprio deve ser assegurado por estes vigilantes”, concretizou.