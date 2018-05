Victor Freitas acusa Albuquerque de não ter “pachorra” para governar

“O que sentimos é que temos um presidente do governo que, desde o início do mandato, se sente estafado com as funções que desempenha. Nunca teve pachorra, nem vontade de estar ao lado dos madeirenses. Agora, na recta final do mandato, vemos o presidente do governo a correr de um lado para o outro com o fastio estampado na cara”. Quem o afirma é Victor Freitas, líder parlamentar do PS.

O dirigente e deputado socialista diz que “os madeirenses já perceberam que dr. Miguel Albuquerque não está à vontade, nem quer estar à frente dos destinos da Madeira”.

Victor Freitas, que deu uma conferência de imprensa para anunciar a avaliação que será feita ao trabalho do governo, foi questionado sobre a possibilidade de haver eleições regionais antecipadas.

“O PSD tenta criar um clima anti-Lisboa para repetir uma estratégia que foi utilizada no passado. Só que essa estratégia que deu frutos no passado, hoje, não resulta”, afirma.

O governo regional completou três anos de mandato a 20 de Abril e o líder parlamentar socialista anuncia o início de um balanço à actividade governativa, sobretudo às promessas que não foram cumpridas e recorda o cheque-cirurgia, a redução das listas de espera, a linha de ferry e a habitação.

O PS vai requerer audições parlamentares de todos os secretários regionais e começa pela secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade e pelo secretário da Saúde, Pedro Ramos. O tema comum será a terceira idade e a falta de camas em lares. J.F.S.