A vela madeirense volta a estar em destaque ao nível nacional e internacional com a chamada de mais dois jovens velejadores à selecção portuguesa para participar nos Campeonatos do Mundo e da Europa em 2018.

Depois dos irmãos gémeos Mário e Vasco Soares terem alcançado o apuramento para o Mundial da classe Optimist, com a conquista dos dois primeiros lugares no ranking nacional de 2018, a Associação Náutica da Madeira, consegue agora novo feito, mas na classe 420 júnior (sub-17). A dupla Vicente Câmara e Tomás Sousa, garantiram no passado dia 20 de Maio, em Sesimbra o tão desejado passaporte para o Campeonato do Mundo, que se realiza de 7 a 15 de Agosto, em Newport, Estado Unidos e ainda para o Campeonato Europeu, que se realiza de 3 a 11 de Junho em Sesimbra.

Os jovens madeirenses conseguiram o grande feito depois da participação em cinco provas de apuramento nacional, bem como a presença no Campeonato de Portugal da classe. No final das competições e em termos de ranking Vincente/Tomás viriam a ser os 16.º melhores no escalão de juniores, tendo sido a terceira melhor dupla portuguesa no escalão de sub-17, o que garantiu desde logo o apuramento para as mais importantes provas em termos internacionais.

De referir que ao longo da época os velejadores conseguiram marcar presença nas importantes provas nacionais, graças ao forte apoio dos pais, que foram os grandes responsáveis por tornar viável, em termos financeiros, as participações nas referidas provas e que se traduziram no feito histórico, com o acesso ao Mundial e ao Europeu da classe 420.